Succession de Faki Mahamat à la Commission de l’UA : La tâche se complique pour le kenyan Raila Odinga

Moussa Faki Mahamat n’a plus qu’un an à passer à la tête de la Commission de l’Union Africaine. La course à sa succession est donc ouverte. Parmi les personnalités africaines qui postulent , il y a le célèbre chef de l’opposition kényane Raila Odinga.







Le leader de la coalition politique Azimio la Umoja a annoncé en février dernier qu’il était prêt à remplacer le Tchadien après avoir été haut représentant de l’UA pour le développement des infrastructures en Afrique entre 2018 et 2023.





Deux autres candidats issus de l’Afrique de l’Est en lice





La tâche s’annonce tout de même compliquée pour l’ancien Premier ministre kényan. Rien qu’en Afrique de l’Est, deux autres personnalités convoitent le poste de Moussa Faki Mahamat. Il y a la ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Fawzia Yusuf Adam et le ministre des Affaires étrangères de Djibouti Mahmoud Ali Youssouf. Raila Odinga se retrouve donc en compétition avec deux personnalités originaires de la même région que lui.





Membres d’un même groupement régional





De plus, la Somalie et le Djibouti, appartiennent tous à l’Autorité Intergouvernementale pour le développement, un groupement régional créé en 1986. On s’avance donc vers un émiettement des voix en Afrique de l’Est lors du vote pour l’élection du remplaçant de Moussa Faki Mahamat l’année prochaine. Raila Odinga risque d’en pâtir.