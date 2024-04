Terrorisme : Le capitaine Ibrahim Traoré tacle les autorités ivoiriennes

Lors d’un récent entretien accordé à la presse nationale au Burkina Faso, le président de la transition burkinabé a évoqué les relations entre la Côte d’Ivoire et son pays. Sans langue de bois, le capitaine Ibrahim Traoré a reconnu que Ouagadougou et Abidjan ne filent pas le parfait amour.





Il reproche notamment au régime d’Alassane Ouattara d’abriter les déstabilisateurs de la transition.





« Plus d’une vingtaine de fois, les soldats ivoiriens sont rentrés (sur notre sol) »





Les incidents observés au niveau de la frontière entre les deux pays ne sont également pas du goût du capitaine Traoré. « La dernière fois, il y a un soldat et un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendés. Avant ça, il y a deux gendarmes ivoiriens qui avaient fait une incursion (sur le sol burkinabé qu’on a arrêtés). Mais il y a eu plusieurs incursions ivoiriennes. À la dernière rencontre (avec les autorités ivoiriennes à la frontière) on a apporté des fiches avec tous les noms. Plus d’une vingtaine de fois, les soldats ivoiriens sont rentrés (sur notre sol). Les deux gendarmes qu’on a arrêtés, c’était un cas particulier. C’est pour des questions de renseignement », a déclaré le capitaine Traoré.





Les terroristes fuient vers la Côte d’Ivoire