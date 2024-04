Tunisie: un jeune meurt en s'immolant par le feu après une dispute avec la police





Un jeune Tunisien est décédé en s'immolant par le feu dans la région de Kairouan dans le centre de la Tunisie après avoir été menacé d'une interpellation par des agents de police, a indiqué vendredi sa famille à l'AFP.





Agé de 22 ans, Yassine Selmi s'est immolé mardi quand des policiers l'ont invité à se taire sous peine d'arrestation, alors qu'il s'était "interposé pour résoudre un différend entre deux personnes devant un poste de police à Bouhajla", une localité agricole défavorisée, a précisé à l'AFP son père Mansour Selmi.





"On m'a informé de son décès hier (jeudi) à l'hôpital des grands brûlés à Tunis", a détaillé M. Selmi, ajoutant qu'il compte "faire valoir les droits de son fils" devant les autorités compétentes.





Contacté par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.





En décembre 2010, l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits et légumes de 26 ans, avait déclenché un vaste mouvement de protestation sociale et politique, qui avait abouti en janvier 2011 à la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali après 23 ans de règne sans partage.





Des cas de suicides par immolation par le feu sont régulièrement enregistrés dans le pays, notamment dans les régions intérieures déshéritées.





Début avril, une femme s'est immolée par le feu à Sfax après un différend avec la police concernant un étal où elle vendait des produits. Selon les autorités, elle a été hospitalisée dans un état critique, souffrant de brûlures du troisième degré sur plusieurs parties du corps.





Il y a un an, en 2023, un ancien footballeur professionnel d'une équipe locale, Nizar Aïssaoui, 35 ans, s'était immolé par feu près de Kairouan pour protester contre "l'Etat policier" après avoir appris que des agents le recherchaient suite à une querelle sur un marché autour du prix des bananes, selon des médias locaux.





Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), une ONG locale qui effectue un recensement trimestriel, 147 cas de suicide et tentative de suicide ont été enregistrés en 2023 (82% sont des hommes et 18% des femmes) dont 26 dans la région de Kairouan.





