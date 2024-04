Habib Bèye est en couple avec un mannequin discret

Actuel coach du Red Star (National, France) et également consultant pour le "Canal Football Club", Habib Bèye traverse une année charnière. L'ancien défenseur de l'OM est également en couple avec Sidonie Biémont, l'ex-femme du footballeur Adil Rami.





Entre les matchs toutes les semaines avec le Red Star et les émissions hebdomadaires sur Canal+, Habib donne l'impression qu'il n'a pas le temps d'avoir une vie de famille chargée et pourtant, il éduque ses trois enfants et a récemment officialisé son couple avec l'ancienne compagne d'Adil Rami, Sidonie Biémont.









L'ascension fulgurante de Habib Beye





Joueur de football professionnel entre 1998 et 2012, Habib Bèye possède une carrière importante, d'abord à Strasbourg, où il a remporté la Coupe de France, puis à l'Olympique de Marseille, un club très important à ses yeux avec qui il va participer à l'épopée de 2004, jusqu'en finale de la Coupe UEFA et enfin à Newcastle, en Angleterre.





International sénégalais, Habib Bèye va porter le maillot des Lions à 44 reprises, allant jusqu'en finale de la CAN en 2002. C'est pendant sa période marseillaise, lorsque sa carrière est à son top, que le consultant du "Canal Football Club" va donner naissance à ses deux premiers enfants, Aliya, née en 2006 et Noah, né en 2008 avec sa première compagne, Éva. Le couple aura un troisième et dernier enfant, Naomi, née en 2017.





Mais finalement Habib Bèye qui a eu une altercation avec Pierre Ménès à cause de son comportement avec les femmes, va se séparer d'Éva. Heureusement, le natif de Suresnes trouve du réconfort avec son autre fonction, celle d'entraîneur. Depuis 2021, il est le coach du Red Star, une équipe de la banlieue nord de la capitale. Après 23 journées disputées, ce sont d'ailleurs les Audoniens qui sont premiers du classement en National. La montée en Ligue 2 n'est plus qu'une question de temps pour le Red Star et Habib Bèye qui en parallèle de ses succès sportifs, a enfin retrouvé l'amour.





En effet, depuis 2022, l'ancien athlète de 44 ans est tombé dans les bras de Sidonie Biémont, un mannequin discret, mais pourtant très connu, puisqu'elle est l'ancienne compagne d'Adil Rami.





Sidonie Biémont retombe dans les bras d'un footballeur





En 2011, alors qu'il termine la fin de la saison avec le LOSC, avant de rejoindre Valence en Espagne, Adil Rami fait la rencontre de Sidonie Biémont à l'occasion du tournoi de Roland-Garros. C'est le coup de foudre immédiat et un couple emblématique se forme. Ensemble, ils vont donner naissance à deux enfants, des jumeaux, Zayn et Madi, le 7 septembre 2016. Mais un an plus tard, le couple se sépare. Le champion du monde va démarrer une histoire passionnelle avec Pamela Anderson, tandis que Sidonie Biémont élève ses enfants.





« Quand on est amoureux, on est souvent sourd et aveugle. Quand on est amoureux, on veut y croire plus que tout, on rêve qu’un jour la famille sera réunie, on se dit qu’on a eu raison de choisir cette personne pour moitié, on idéalise… on excuse, on pardonne, on minimise… Puis un jour, on se réveille anéantie et on sombre. » Ce sont les mots de Sidonie Biémont sur ses réseaux sociaux à l'annonce de sa rupture avec celui qui est désormais consultant pour la Ligue 1 sur Prime Video.





Si cette période a été très compliquée pour elle, en 2022, celle qui est suivie par plus de 11 000 personnes sur son compte Instagram, démarre une idylle avec un autre joueur de football, mais désormais retraité, Habib Beye. Sidonie Biemont, en plus d'une carrière dans le mannequinat, a aussi travaillé dans l'événementiel avec l'organisation de mariages ainsi qu'à la télévision, sur TF1, pour l'émission "Vendredi tout est permis" avec Arthur. Le couple est assez discret, mais ne se cache pas et n'hésite pas à faire des apparitions publiques, notamment pendant des événements sportifs, comme lors des matchs du Red Star au stade Bauer ou au Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain, l'équipe préférée de Sidonie Biémont.