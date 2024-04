Kourtney Kardashian boit le lait extrait de ses seins : Elle explique pourquoi





C’est assez surprenant pour être souligné. Kourtney Kardashian, la benjamine de "L’incroyable famille Kardashian", a révélé récemment qu’elle buvait son propre lait maternel.





« Ce filtre est dingue et je viens de boire un verre de lait maternel parce que je me sens malade… Bonne nuit ! », a-t-elle écrit sur Instagram en commentaire d’une photo sur laquelle on la voit sous les couvertures de son lit.





Astuce non conventionnelle





De toute évidence, cette astuce non conventionnelle lui permet d’aller mieux quand elle se sent mal.





Inutile de rappeler que Kourtney Kardashian, tout comme ses sœurs, a l’habitude de partager les astuces sur la santé, la beauté et autres. Elle est aussi cheffe d’entreprise.