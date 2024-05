[Billet] Balla Gaye-Tapha Tine, au-delà de l’image insolite

Le ministre Birame Souleye Diop ne me croira peut-être pas, mais notre « lamb » national demeure un sport magique. Même si elle a perdu sa saveur d’antan, il faut admettre que la lutte sénégalaise nous offre parfois des spectacles de folie. Chez les Vip, il est vrai que le thiaxabal, le gal-gal, le mbót, le xatarbi, entre autres belles techniques acrobatiques, ont cédé la place au yoobou-ardo avec son lot de sang. Mais à l’arène nationale, l’on a presque droit, chaque dimanche, à des chutes impressionnantes. Des scènes inédites.



Les images de la présentation de Tapha Tine et Balla Gaye 2 en sont une illustration. C’est juste sensationnel ! Le regard du journaliste Malick Thiandoum, les gesticulations du fils de Double Less et la corpulence de son adversaire restent des moments inoubliables. « Doólé yamul » !



Cette soirée-là, Sa Thiès n’a pas pu venger son aîné face à Eumeu Sène. Pourtant ce vieux roc de Pikine, devenu leur bourreau commun, a été corrigé par Tapha Tine, futur adversaire de Balla.



Le lion de Guédiawaye, qui s’est finalement terré à Hann [Maristes], a-t-il encore les muscles nécessaires pour soulever et renverser le géant du Baol, comme il l’avait fait en juin 2013 ?



En tout cas, cette photo insolite confirme tout de même que nul n’est roi chez soi. Le 30 avril dernier, l’ancien roi des arènes est impliqué dans un petit incident à bord du vol AF 718 d’air France en provenance de Paris. Un passager a dû annuler son voyage tout simplement parce qu’il ne pouvait pas partager son siège avec BG2 en classe éco, provoquant ainsi un retard énorme. Ce même lutteur, roi dans les airs, est devenu si « petit » sur terre devant le baobab de l’écurie de Baol Mbollo. Mais attention, « Bëré reenu nambi la ». C’est pourquoi, « ku diuum daanu », n’est-ce pas père Hipo Ngary ? Ce grand tacticien a su amener des légendes comme Tyson et Yekini à la retraite.



Quoi qu’il en soit, l’actuel « Ardo » est invité à se tenir tout près du ring, -excusez-moi-, de l’enceinte de l’arène, le jour du combat. Les poings sont déjà en l’air, ça sent le catch. Le Cng est donc averti.