Le gouvernement Diomaye Faye et les symboles de la rupture

Le maître mot des nouvelles autorités sénégalaises est la souveraineté. Ce vocable est sur toutes les lèvres depuis leur arrivée au pouvoir. Pour l’instant, cette souveraineté semble s’apprécier davantage sous l’angle économique avec la nécessité de produire ce que nous consommons mais aussi avoir une maîtrise des leviers du développement. Mais la souveraineté n’est pas qu’économique, elle est aussi et surtout culturelle. C’est le fondement même de toute souveraineté.







Or, passer de l’état actuel d’un Sénégal dépendant à un Sénégal souverain nécessite une rupture assez nette. Ce qui est d’ailleurs promis par le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Mais pour qu’il y ait une rupture profonde, il faut d’abord jeter les bases, et il faut du temps pour opérer des changements en profondeur. Autrement dit, c’est dans le moyen et le long terme.





Cependant, pour un début, il est possible de marquer les esprits de façon immédiate par des actes symboliques. La rupture a aussi son côté émotionnel. Sur ce point, le gouvernement semble avoir raté un premier virage important, mais il a réussi sur deux points non négligeables.





Le premier virage raté se rapporte à la photo officielle. On y voit le président et son équipe en costume, cravate, chaussures bien cirées. Bref, l’image peut ressembler à n’importe quelle photo officielle d’un gouvernement d’un pays occidental, à la différence de la couleur de la peau.





image.png









En vérité, beaucoup de Sénégalais ont été à la limite déçus de cette photo officielle. Venant de cette génération censée incarner la fin du complexe vis-à-vis du Blanc, on s’attendait à mieux que ça. Nous étions nombreux à être persuadés que le gouvernement se présenterait dans une belle tenue africaine, ces costumes auxquels Sonko avait habitué son public. Une telle photo où le port vestimentaire à l’africain est mis en avant rime beaucoup mieux avec les idées panafricaines que les nouvelles autorités veulent incarner.





Le Président Diomaye a été le premier à manquer ce premier rendez-vous d’abord lors de sa première prise de parole, ensuite lors de son investiture où il est apparu à chaque fois dans une veste. On espérait que le tir serait rectifié, surtout que l’essentiel des chefs d’Etat présents à Dakar lui avait clairement indiqué la voie par des belles tenues africaines. Mais hélas, la leçon n’a pas été retenue.





Passation de service le lendemain de la korité





Par contre, la nouvelle équipe a envoyé un signal important lors des cérémonies de passation de service, jeudi 11 avril. Le fait que ces activités soient tenues le lendemain de la korité est un message important à l’intention de tous les Sénégalais, l’administration en particulier. Mobiliser les fonctionnaires le lendemain de la fête est la meilleure façon de leur dire que le lendemain de la korité n’est pas un jour de fête et que chacun a obligation de se rendre au travail.





Lors de la cérémonie de passation de service au ministère de la fonction publique, il a été beaucoup question de réformer l’administration. Cette réforme passe d’abord par instaurer le culte du travail chez les fonctionnaires. Depuis mercredi, Dakar est presque une ville morte. On sent nettement que les gens attendent lundi pour aller au travail. Si l’on sait que certains ont trouvé les bons et les mauvais prétextes pour ne pas travailler la veille ou même l’avant-veille, on comprend qu’on a pris une semaine pour fêter la korité. Le combat pour mettre les Sénégalais au travail sera rude.





Oumar Diène et le ‘’sukaru koor’’





Le dernier point concerne le fameux ‘’sukaru koor’’ de certains imams. On ferait mieux d’ailleurs de l’appeler ‘’sukaru korité’’. Le fait que le président Faye n’ait pas sacrifié à cette nébuleuse tradition est un bon signe dans la gestion des deniers publics. Qui sont les imams bénéficiaires, selon quels critères et pourquoi doivent-ils en jouir ? Cet argent facile est d’ailleurs à l’origine de pas mal de problèmes dans les mosquées. Beaucoup de retraités pensent pouvoir retrouver dans la mosquée le salaire perdu en entreprise ou dans la fonction publique.





On ose espérer que le chef de l’Etat ne cédera pas à la pression de Oumar Diène et ceux qui sont comme lui. Voilà un type qui, avec sa compagnie, est allé prêter main forte à Israël pendant que le peuple sénégalais soutient la Palestine opprimée. Il a réussi à succéder à El Hadji Moustapha Guèye à la tête de l’Association des imams et oulémas ou Sénégal, alors qu’il est loin d’avoir l’exégèse de son prédécesseur. Auparavant, il était parti à l’assaut de la commission sur le croissant lunaire à la mort de Mourchid Iyane Thiam. La Conacoc s’était retrouvée avec trois têtes, avant que l’Etat n’intervienne pour calmer le jeu. A l’époque, la bataille était surtout liée à une subvention annuelle de 30 millions qui remonte en 2017.





Durant la campagne électorale, les Sénégalais ont vu Bassirou Diomaye Faye brandir un balai, promettant ainsi un nettoyage. On espère que le coup de balai aidera le peuple à se débarrasser de toutes ces catégories de personnes qui se servent de la religion et l’asservissent au lieu de la servir.