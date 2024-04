Comment choisir la meilleure entreprise pour votre garde rapprochée ? (Par Alassane MBAYE)

Dans un monde en constante évolution où l'insécurité est une préoccupation majeure, le choix d'une entreprise de garde rapprochée fiable revêt une importance capitale. Au Sénégal, la réglementation des activités privées de sécurité privée, telle que définie par la loi n° 78-40 du 6 juillet 1978 interdisant les activités de police privée, soumet l'exercice des activités de surveillance, gardiennage et escorte de biens privés à une autorisation administrative préalable.



De plus, le décret n° 2003-447 du 18 juin 2003 abroge et remplace le décret n° 79-113 du 1er février 1979 en fixant les conditions d'exercice de ces activités.



Des critères essentiels sont à considérer pour choisir une entreprise de garde rapprochée car c’est une mission qui devrait garantir non seulement la sécurité mais aussi la sérénité des donneurs d’ordre. Ainsi nous allons constater que l’irréprochabilité, l’agrément et les qualifications, l’expérience et les compétences, l’adaptabilité et la flexibilité, l’utilisation de technologies avancées, la réactivité et la gestion des crises, ainsi que l’assurance professionnelle, sont des critères décisifs.





1-Une réputation irréprochable



Tout d'abord, il est important de rechercher des entreprises avec une bonne réputation. Cette dernière devrait généralement avoir une longue expérience dans le domaine de la sécurité et aura démontré sa fiabilité au fil du temps. En vérifiant les antécédents et les références de l'entreprise, on pourrait s'assurer de sa crédibilité et de sa capacité à assurer la sécurité de manière efficace.



Pour cela, il est recommandé de consulter les avis en ligne, de solliciter des expériences clients.



Aussi, en adressant des questions à des personnes qui ont déjà utilisé les services de garde rapprochée, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur leur professionnalisme, leur efficacité et leur fiabilité.



2-L’agrément et les qualifications



Au Sénégal, les activités privées de sécurité sont soumises à une réglementation stricte et nécessitent une autorisation spécifique comme mentionné ci-haut. Vérifier que l'entreprise possède une autorisation administrative d'exploitation en cours de validité garantit ainsi sa légalité et son professionnalisme.



S’assurer de la légalité de l'entreprise, c’est la garantie que ses pratiques sont conformes aux normes et réglementations en vigueur.



Un autre aspect essentiel à vérifier est la qualification des agents de sécurité assignés. Il est important de s‘assurer qu'ils possèdent les cartes professionnelles appropriées, attestant de leur formation et de leur compétence dans le domaine de la garde rapprochée ainsi que la formation certifiante en matière de protection rapprochée. S’il doit faire usage d’armes à feu, il est nécessaire de procéder à la vérification de la conformité de l’arme, à l’autorisation de port d’arme individuelle ou au nom de la société.



3-Une expérience et des compétences avérées comme critères de sélection



L'expérience et les compétences sont des éléments importants à considérer dans le choix de l’entreprise. Ces dernières devraient se distinguer par plusieurs aspects essentiels : un niveau de protection élevé et une proactivité face aux menaces.



Tout d'abord, l’entreprise devrait posséder une connaissance approfondie des protocoles de sécurité, incluant la maîtrise des techniques de protection statique et dynamique, l'expertise en évaluation des risques et la planification d'itinéraires sécurisés, ainsi que la connaissance des procédures d'intervention en cas d'incident.



De plus, ses agents devraient être formés aux techniques de défense personnelle, comprenant la compétence dans les arts martiaux et les techniques de self-défense, la capacité à utiliser des armes de poing et à réagir face à une menace armée, ainsi que l'aptitude à gérer les situations d'urgence et à fournir les premiers secours.



L’entreprise devrait aussi démontrer une expérience avérée dans la gestion de situations d'urgence, avec une capacité à identifier et anticiper les menaces potentielles, une réactivité et une efficacité lors de la gestion d'incidents, ainsi qu'une expérience dans la gestion de situations critiques et de stress élevé.



Son équipe devrait donc être composée d'experts dédiés (personnels d’encadrement et dirigeants) hautement qualifiés en défense et sécurité et reconnus pour leur savoir-faire.



4. L’adaptabilité et la flexibilité



L'adaptabilité et la flexibilité sont des qualités essentielles recherchées dans une entreprise de garde rapprochée.



Tout d’abord, elle devra se livrer à une évaluation approfondie des exigences, la mise en place d'un plan de protection personnalisé en fonction des activités et de son environnement, ainsi que l'affectation d'agents ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour assurer la sécurité de manière efficace.



Ensuite, elle devra être capable de faire face aux exigences changeantes de l’environnement de sécurité. Cela implique une capacité à ajuster le dispositif de sécurité en fonction de l'évolution des risques, une disponibilité H24/7pour répondre aux besoins du donneur d’ordres en cas d'urgence, ainsi qu'une flexibilité en termes de planning et de déploiement des agents pour s'adapter à toute situation imprévue.



L'entreprise doit également correspondre aux exigences de mobilité dans le périmètre d’action du donneur d’ordres.



Cela comprend la protection rapprochée aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, l'adaptation aux différents contextes tels que les événements publics, les voyages ou les déplacements professionnels.



Par ailleurs, elle devrait avoir la capacité à gérer des situations imprévues et à s'ajuster rapidement aux changements de dernière minute.



Enfin, une communication transparente est essentielle. L'entreprise doit établir un plan de communication clair et précis, fournir des comptes rendus réguliers des activités des agents, et être disponible pour répondre à vos questions et préoccupations à tout moment.



5. La technologie des équipements de pointe



L'importance de la technologie des équipements de pointe dans le domaine de la garde rapprochée ne peut être sous-estimée. C'est une nécessité à l’heure actuelle pour assurer une protection efficace et adaptée aux besoins spécifiques de chaque donneur d’ordres.



Tout d'abord, la surveillance vidéo sophistiquée est un élément essentiel. Elle permet de surveiller en permanence les environs, d'anticiper les menaces potentielles et d'enregistrer des images pour des analyses ultérieures approfondies. L'utilisation de caméras miniaturisées offre une surveillance discrète, assurant ainsi une sécurité renforcée.



Ensuite, la communication sécurisée garantit des échanges confidentiels entre les agents et les équipes de sécurité, grâce à des dispositifs de cryptage avancés. La disponibilité de moyens de communication alternatifs en cas de panne assure une continuité des communications, même dans des situations critiques.



La géolocalisation précise est également un atout majeur. Elle permet de suivre en temps réel les déplacements des personnes protégées et des agents, facilitant ainsi une réaction rapide en cas d'urgence ou de situation critique.



De surcroit, l’utilisation d'armes et d'équipements de protection adaptés est indispensable pour garantir la sécurité des personnes en cas d'attaque. Des armes non létales sont privilégiées lorsque cela est possible, et le port d'équipements de protection individuelle renforce la sécurité lors d'interventions à haut risque.



Enfin, la sécurité des données est une préoccupation majeure. Des technologies avancées sont mises en place pour protéger les informations sensibles contre les cybermenaces, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données.





6. La réactivité et la gestion des crises



Confier une mission de sécurité exige qu’elle soit en mesure de répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence.



La réactivité d'une entreprise de garde rapprochée est vitale, car elle peut faire la différence entre la prévention d'un incident et sa gestion efficace en cas de survenance. Il est donc important de vérifier comment l'entreprise réagit face aux situations de crise, notamment en termes de temps de réponse, de coordination des équipes sur le terrain et de mise en place de mesures d'urgence.



Concernant la gestion des crises, une entreprise fiable doit avoir un plan d'action clair et bien défini pour faire face à toute situation critique. Cela inclut la coordination des interventions, la communication avec les autorités compétentes, la mise en sécurité des personnes et des biens, ainsi que la gestion des informations sensibles et confidentielles.



En outre, il est recommandé de privilégier une entreprise avec laquelle une relation de confiance est établie et confirmée même si c’est avec d’autres donneurs. Une relation solide et une communication ouverte favorisent une collaboration efficace en cas de crise, permettant une meilleure compréhension mutuelle des attentes et des exigences. Cela renforce également le sentiment de sécurité et de bien-être, essentiel pour une protection efficace.



7-L’assurance responsabilité civile professionnelle



Cette assurance revêt une importance capitale pour plusieurs raisons majeures : tout d'abord, elle garantit une protection financière complète.



Imaginez-vous dans une situation délicate : un incident survient lors d'une mission, et c'est là que l'assurance civile professionnelle entre en scène, pour prendre en charge tous les frais, qu'il s'agisse de réparations, de compensations ou même de défense juridique, pour que ni le prestataire ni son client n'ait à subir le poids financier de la réparation des dommages.



Outre cet aspect pratique, l'assurance couvre la responsabilité civile des actes de son personnel et de tout manquement aux obligations contractuelles.



En cas d'erreurs, de négligences ou de fautes commises par les agents, cette assurance intervient pour couvrir les dommages causés, offrant ainsi une protection juridique essentielle.



La souscription de l’entreprise à une assurance responsabilité civile professionnelle renforce la confiance et la crédibilité de l'entreprise. En attestant de son sérieux et de sa fiabilité, elle rassure les clients quant à l'engagement de l'entreprise envers la sécurité et la protection des personnes sous sa responsabilité, ce qui contribue à consolider les relations commerciales et à fidéliser la clientèle.



Mais ce n’est pas tout. En effet, quelques points majeurs sont à retenir concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle. Il convient notamment de s'assurer que le montant de la garantie est adéquat pour couvrir les risques potentiels liés à l'activité de l'entreprise.



Il est essentiel de vérifier la validité de l'assurance, ainsi que la couverture effective des risques spécifiques liés à l'activité de l'entreprise, tels que les dommages corporels, les dommages matériels, les erreurs professionnelles, entre autres. Ces vérifications garantissent une collaboration en toute sécurité et confiance avec l'entreprise de garde rapprochée choisie.





En conclusion, choisir une entreprise pour sa garde rapprochée nécessite une évaluation minutieuse de plusieurs critères essentiels. L’irréprochabilité, l'agrément et les qualifications, l'expérience et les compétences avérées, l'adaptabilité et la flexibilité, l'utilisation de technologies avancées, la réactivité et la gestion des crises, ainsi que l'offre d'une assurance civile professionnelle sont autant d'éléments à prendre en compte. En tenant compte de ces critères, il est possible de sélectionner une entreprise de garde rapprochée fiable, capable d'assurer une protection efficace et une tranquillité d'esprit pour ses clients.





Alassane MBAYE

Expert défense et sécurité

DG Vigilus Groupe SA