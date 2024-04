Echec et mat. Lettre ouverte au Porteur du Projet, Jeune Espoir de la Nation (Par Maymouna Sarr Gueye)

Excellence,





Au moment d’écrire ces quelques lignes, ma plume verse de l’encre pour nos martyrs. Nos vaillants jeunes djambars tombés au champ de bataille pour l’honneur de la nation. Permettez-moi donc avant tout de m’incliner devant leur mémoire…. Mon intime conviction reste que dans le secret de l’isoloir, nos jeunes anges, du plus haut des cieux, ont chuchoté aux oreilles du plus grand nombre d’entre nous.





Pour d’abord nous rappeler que seule la lutte libère, que notre avenir est entre nos mains, que les mots engagement, éthique, dignité, constance et sacrifice ne doivent pas être vides de sens. Pour nous rappeler aussi et surtout que ce 24 mars 2024 ils auraient dû être parmi nous, dans les rangs de l’électorat, pour faire valoir leurs voix. Nous les avons entendus.





Quelle majorité silencieuse assourdissante avons-nous donc eu ?! Au crépuscule de ce jour, la concrétisation du destin d’un homme, le commencement d’un projet patriotique, le soulagement d’une jeunesse déterminée. Pas de surprise pour tous ces patriotes chevronnés, militants ou non, ambassadeurs du Projet en acte et en puissance, qui, depuis 2017 pour certains et 2021 pour d’autres ont toujours porté à bras le corps le combat contre l’injustice et pour le changement d’un système auquel ils ne se sont jamais identifiés.





Et quelle fierté, Excellence, de vous avoir vu gravir pour la première fois les marches de notre Palais ! Un mélange d’émotions, éveillant nos sens les plus endormis. La fierté du sentiment d’appartenance, de la préférence nationale, le symbole d’une jeunesse responsable, engagée et déterminée à bâtir de ses « propres » mains, un Sénégal exemplaire. L’espoir d’une frange de la jeunesse souvent timide et en arrière-plan de la gestion des affaires de la cité.





D’une jeunesse dynamique et dévouée, consciente que chacun d’entre nous est une pièce maîtresse du jeu, que nous sommes les acteurs de notre « propre » développement, en leg aux futures générations… Somme toute d’une jeunesse éprise d’un souffle nouveau. Aujourd’hui 02 avril, devant Dieu et les Hommes, vous porterez officiellement sur le poids de vos épaules l’avenir de toute une nation.





Cette journée sera dès lors gravée dans le Panthéon de nos mémoires communes. Sachez que vous ne serez pas seul à tenir le gouvernail de « SunuGal ». Chacun d’entre nous, en âme et conscience, comme pour donner de la consistance à votre engagement, s’attèlera autant que faire se peut, à pagayer vers la droite direction. Que le Seigneur nous guide.





Maymouna Sarr Gueye

Par devoir et par engagement