L'élection présidentielle au Sénégal prouve que la stabilité est le meilleur allié du développement en Afrique de l'Ouest (Par Sultan Ahmed bin Sulayem)

La semaine passée a été marquée par le franchissement d’un jalon important dans le paysage politique sénégalais. L'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal a ouvert un nouveau chapitre de son histoire.



Bassirou Diomaye Faye, l'un des plus jeunes présidents d'Afrique, saura apporter l'énergie nécessaire pour renforcer et vivifier l'économie du pays. Au nom de DP World, je félicite le président Faye pour sa campagne réussie et pour la vision qui l'a conduit au pouvoir.



L'élection du président Faye ne symbolise pas seulement un nouveau leadership, mais témoigne également de la résilience et de la stabilité des institutions démocratiques sénégalaises depuis l'indépendance en 1960. Cette stabilité a joué un rôle fondamental dans la promotion de la croissance économique, le PIB du Sénégal augmentant régulièrement de plus de 6 % par an et devant dépasser 9 % selon les prévisions cette année.



Le commerce a joué un rôle central dans cette évolution, puisqu'il représente 80 % du PIB du Sénégal. La situation géographique du pays en a fait une plaque tournante pour ses voisins, ainsi qu'une plate-forme commerciale importante pour les Amériques, l'Europe et le Moyen-Orient.



Alors que les résultats des élections tombaient, j'ai été heureux d'entendre le président Faye réaffirmer son désir de voir le Sénégal comme un « pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera (…) dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive ».



C'est précisément cet esprit et la stabilité du Sénégal qui ont incité DP World à investir pour le développement du pays.



Depuis le début de nos opérations au port de Dakar en 2008, nous avons investi près de 300 millions de dollars (182,5 milliards de francs CFA), le transformant en un des plus performants terminaux d'Afrique de l'Ouest et le classant parmi les meilleurs du continent. Sa productivité est passée de 265 000 EVP en 2008 à 800 000 EVP l'année dernière.



Il en résulte une augmentation des échanges, une croissance économique constante, la création de nombreux emplois directs et indirects, ainsi qu'un meilleur accès aux marchandises pour le Sénégal et l'ensemble de la région.



Notre ambition pour le Sénégal ne s’est pas arrêtée à la capitale. Nous avons engagé plus d'un milliard de dollars sur deux phases pour créer un nouveau port en eau profonde à Ndayane, à environ 70 km au sud de Dakar. En tant qu'investissement privé unique le plus important de l’histoire du pays, Ndayane aidera le Sénégal à devenir une plaque tournante de l'activité économique pour l'ensemble de la région.



La première phase comprendra un nouveau terminal à conteneurs avec 840 mètres de quai, ainsi qu'un chenal maritime de 5 km permettant d'accueillir deux navires de 366 mètres en simultané, et capable de servir les plus grands porte-conteneurs du monde.



La seconde phase permettra de créer 410 mètres de quai supplémentaire pour les conteneurs et de poursuivre le dragage du chenal maritime, ce qui en fera le plus grand port multifonctionnel d'Afrique de l'Ouest.



De plus, nous prévoyons le développement d'une zone économique - associant un emplacement stratégique, des infrastructures et des services de classe mondiale - afin de créer un centre maritime et logistique intégré qui attirera des entreprises du monde entier. C'est le même modèle qui a fait de Jebel Ali, à Dubaï, un hub pour des milliers d'entreprises avec un marché de plus de 3,5 milliards de personnes en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.



Au Sénégal, les partenariats à long terme sont déterminants pour soutenir une croissance durable dans le pays. Je suis convaincu que la collaboration continue en matière de commerce et d'infrastructures joue un rôle majeur dans la création d'opportunités et d'emplois, et dans la répartition de la prospérité dans tout le pays.



Notre détermination à promouvoir la croissance économique au Sénégal nous a déjà amenés à collaborer étroitement avec les parties prenantes des secteurs public et privé, y compris le gouvernement et British International Investment, l'institution britannique de financement du développement, afin de contribuer à transformer la vision des dirigeants du pays en réalité.



Je suis convaincu que, sous la direction du président Faye, le Sénégal continuera à promouvoir les partenariats solides et productifs qui permettront au pays de jouer un rôle majeur dans le commerce régional et international. Je me réjouis de ce futur chapitre de l'histoire du Sénégal et de DP World.