La paire Diomaye-Sonko, si jeune par l’âge et si mûre dans les actes.... (Par Oumou Wane)

La paire Diomaye-Sonko, si jeune par l’âge et si mûre dans les actes qu'elle a posés ces années durant pour faire face à l'adversité, a fini par tourner en bourrique le dinosaure Macky Sall jusqu’à lui faire perdre la boule.





Au début, il s'agissait de se débarrasser d'un jeune petit inspecteur des impôts récalcitrant qui empêchait de tourner en rond, qu'il fallait radier de la fonction publique. Ce fut fait devant les yeux ébahis des Sénégalais, allergiques à tout excès de pouvoir, venant surtout de la part d!un président qui a lui-même été victime de brimades de son prédécesseur, sans commune mesure bien entendu avec ce à quoi nous avons assisté, les yeux écarquillés et la main collée à la bouche. Le président sortant ne voulut pas voir ce qui le guettait en s'acharnant sur le jeune Sonko. Toutes les fois que le jeune inspecteur endurait une disgrâce, les Sénégalais se hissaient comme un seul homme, à leur corps défendant, pour le gratifier d'une grâce afin de laver chaque crasse qu'il subissait.





Comme dans un théâtre tragique, le dinosaure et le moustique s'affrontèrent des années durant. À chaque fois que le dinosaure dégainait une arme non conventionnelle, le moustique lui infligeait une piqûre atroce qui lui faisait tellement mal qu'il finit par sortir toute son armada devant les yeux ébahis du monde entier.





Animé par l’énergie de l’émotion, il abandonna toute maîtrise et, fidèle à sa stratégie de réduire l!opposition à sa plus simple expression, il finit par se réduire lui-même à sa plus

simple expression.





Le moustique finit en prison, entre quatre murs.





C'est cette promesse anti-démocratique faite en 2014 à Kaffrine qui lui a valu cette déroute aujourd'hui. Macky n'a pas seulement perdu le pouvoir parce qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Pire, il a aussi compromis sa crédibilité personnelle en tant que chef d'État, censé être équidistant et garant des libertés et de la séparation des pouvoirs.





Cette guerre absurde contre Sonko, menée si loin sans qu'il ne veuille entendre raison avant qu'il ne soit trop tard, l'a déplumé et l'a laissé nu !.





Cet extrait du succulent éditorial de Fadel Dia, publié le 14 février 2024 dans Sud Quotidien et repris sur seneplus.com, résume bien la situation :





« La littérature orale pulaar, riche en dictons et proverbes, évoque souvent la tragique histoire de la danse du Fou. Le Fou danse, le public admire d’abord ses pirouettes s’étonne qu’il les ait réussies, l’applaudit, s’amuse de ses chutes et les pardonne. Le public, bonne fille, se dit qu’après tout sa danse ne durera que quelques instants et qu’il finira par céder la place car d’autres danseurs, plus frais, s’impatientent au bord de la piste. Mais, voilà le Fou ne sait pas que le temps lui est compté pour cet exercice, il continue donc à tourner sans s’apercevoir qu’il n’amuse plus le public, que celui-ci a besoin de changement, alors que non seulement il ne se renouvelle pas, mais qu’il fait de plus en plus de faux pas. Il est victime de l’usure et sa glande de vanité est si grosse qu’il fait plus attention aux applaudissements qu’aux sifflets. On le chahute d’abord, puis on s’exaspère, on veut le forcer à quitter l’arène, mais inconscient du danger, il résiste et on finit par l’expulser en le trainant par les pieds ! »





Pendant ce temps, cloîtré derrière les quatre murs de sa prison au Cap Manuel, le moustique concocta le venin final. Convaincu qu'il serait empêché d’être candidat malgré deux décisions de justice, il envoya une nuée de candidats, persuadé que l'un de ses moustiques finirait bien par se glisser subrepticement dans la liste finale des candidats. Il en plaça 3. Ce qui devait arriver arriva. Son jumeau Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fut élu au premier tour de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024 Président de la République du Sénégal.





Et maintenant ?





Le dinosaure, qui passera le témoin à son successeur ce 2 Avril 2024, met les bouchées doubles sur des dossiers en instance, accroche des breloques pour services rendus par-ci par-là, fait des réformes de dernière minute qui sèment la confusion en attendant d!aller voguer ailleurs. Ici, les attentes sont incommensurables. Avec un âge médian de 19 ans, l’élu Diomaye et son mentor faiseur de roi ne seront pas seulement les têtes de l'exécutif mais seront comme des grands frères qui prennent la main de leurs jeunes frères et sœurs. Cet aspect psychologique de leur communication à leur égard sera l'une des clés de leur réussite et prolongera leur état de grâce. La durée de celui-ci dépendra de deux choses en réalité.





Que Sonko, le moustique en chef, soit nommé d'ores et déjà Premier Ministre pour mettre en musique leur programme de rupture et surtout pour brider l!impatience et la soif des jeunes d'en découdre hic et nunc avec l'ancien régime. Bien sûr, certains esprits éculés pensent que Sonko ne doit pas déranger le président élu dans un premier temps, qu'il devrait se mettre en retrait. Idée saugrenue qui ne mérite même pas de commentaire.





En outre, l!initiative citoyenne et nationale des jeunes Sénégalais, à travers l'opération Set Setal montre à suffisance la place qu'occupent dans leur cœur les grands frères ou jumeaux Ousseynou et Assane. Cela me rappelle les années 2000 lorsque Me Abdoulaye Wade accéda à la magistrature suprême, les jeunes d!alors, gonflés à bloc, étaient prêts à balayer la place de l'indépendance sur une simple injonction du maître.





En un mot, Ousseynou moy Assane, Assane moy Ousseynou devrait-on dire ! À les observer, pendant que l'un sera appelé à gérer la destinée du pays, l'autre sera occupé à accomplir le destin du pays. La jeunesse sénégalaise est suspendue à leurs lèvres et prête à entrer en action. Un discours de vérité s'impose aux jeunes. Naturellement, tout le monde ne pourra être salarié mais l'essentiel d'entre eux devrait pouvoir entreprendre et s!armer de patience. Aux grands frères d’avoir la communication idoine à la hauteur des enjeux.





Évidemment, pour cela, quels que soient les impératifs, urgences ou autres, le lien ne devra jamais être rompu avec leurs petits frères et petites sœurs auto-désignés. Cette opération de nettoiement national est l'occasion finalement de réorganiser les quartiers en cellules citoyennes chargées d!abord d!expliquer leur programme aux résidents et d’élaborer par la suite avec eux les opportunités et doléances dans les domaines de l'environnement, de l'emploi et de la citoyenneté « un esprit sain dans un corps sain », lançant ainsi les nouvelles initiatives de quartier.





Pour conclure, avec le recul, l’on se demande bien à la veille de l’investiture du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme 5ème Président de la République du Sénégal, qui a finalement été le nain politique dans cette tragi-comédie ! Qui a fait de l’autre une seule

bouchée… L’histoire immédiate semble avoir décisivement tranché la question. Ainsi soit-il !





Oumou WANE

Présidente de Citizen Media Group – africa 7tv