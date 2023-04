Le père de la Nation a parlé ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Certains parmi nos compatriotes, surtout les politiciens véreux ont voulu faire un mélange de genre attendant de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL qu'il se prononce à l'occasion de son adresse à la nation du 03 avril 2023 sur la question de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024.





C'était méconnaître l'homme d'état, le Président de la République Macky SALL qui, en père de la Nation, s'est adressé solennellement aux Sénégalaises et aux Sénégalais.





Après avoir invité officiellement et nommément les leaders de l'opposition au défilé civilo-militaire, invitation qu'ils ont maladroitement déclinée, l'opinion jugera, il s'est adressé à tout le peuple sénégalais sans distinctions politiques, ethniques ou religieuses à la veille de la célébration de du 63 ème anniversaire marquant notre accession à la souveraineté internationale.





Dans un discours magistral, il a d'abord rendu un hommage mérité à nos héros nationaux qui, dans la dignité et l'honneur, ont bravé l'autorité coloniale pour la préservation de notre liberté et de nos valeurs socio-culturelles et religieuses.





Il a également célébré nos anciens combattants dont les sacrifices resteront à jamais gravés dans la mémoire collective.





Mais le point d'orgue de ce discours c'est l'importance que le Chef de l’État attache à nos Forces de défense et de sécurité qui sont chargées de veiller sur notre souveraineté et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.





C'est ainsi que la gendarmerie a été renforcée de 10 nouveaux escadrons et la police de 10 nouveaux commissariats disséminés sur l'ensemble du territoire national.





A cela s'ajoute la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs pour permettre à ces forces de s'acquitter de la mission régalienne de protection de nos ressources naturelles qui doit être au cœur des priorités de notre souveraineté avec les enjeux liés à l'exploitation du pétrole et du gaz.





Le défilé du 04 avril 2023 qui nous permis de renouer avec les grands défilés civilo-militaires a été un moment fort saisi pour communier avec la jeunesse et l'armée qui ont toutes les deux paradé majestueusement devant la nation.





Un impressionnant équipement de nos forces de défense et de sécurité que le Président promet encore de renforcer à été mis en exergue.





La question que tout le monde se pose c'est comment le Président a pu investir autant dans l'armée concomitamment aux investissements importants faits pour l'éducation, la santé, l'environnement, le sport, les transports, l'agriculture, la pêche, les mesures prises pour la lutte contre la vie chère et que sais-je encore .





Décidément, le Président Macky SALL ne laisse rien au hasard et s'occupe de tous les segments de la République.





Les ponts, autoponts, routes , infrastructures sportives, scolaires, sanitaires, universitaires réalisées en sont l'illustration la plus parfaite.





De même l'exploitation commerciale du BRT débutera dans le courant du 2e semestre de l'année 2023, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire, ce qui est une innovation à l'échelle planétaire.Les premiers bus seront livrés en mai .





Aux jeunes, il a donné des assurances en leur disant qu'ils restent au centre de ses préoccupations.





Ainsi, les investissements sur l'éducation et la formation vont se poursuivre de même que les politiques de soutien à l’employabilité par l'enseignement de savoir-faire.





C'est ce qui se fait dans les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel(ISEP) et les 32 Centres départementaux d'enseignement professionnel.





Aussi les Domaines agricoles communautaires et les agropoles s'inscrivent dans la résolution de la problématique de l'emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes.





Avec l'exploitation du pétrole qui va produire 100 000 barils par jour, ne serait-ce que pour les réserves de Sangomar off shor, l'espoir est vraiment permis au moment où tous les clignotants sont au vert.





L'émergence avec le Président est déjà une réalité.





Nous devons tous nous mobiliser pour l'élire en 2024 dès le premier tour.





La question juridique du mandat étant déjà réglée, il urge de commencer, si ce n'est pas encore fait, la bataille politique sur le terrain qui demande l'implication de tous et de chacun.





Tous les responsables de la Coalition Benno Bokk Yakaar, particulièrement ceux de Dakar, doivent aller à la rencontre des militants et sonner la grande mobilisation au lieu de laisser le terrain à la première dame qui a d'autres préoccupations.





Le Président ne peut pas être partout et ne devrait pas payer pour les fautes des responsables qui ont maille à partir avec leur base. L'élection de 2024 est une élection présidentielle donc la rencontre d'un homme, Macky SALL avec son peuple. Il faut travailler pour lui baliser le chemin.





C'est ce que fait le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Moustapha Ba, qui accomplit un excellent travail auprès du Président Macky Sall.





Les 200 milliards qu'il vient de lever sur le marché financier de l'UEMOA pour le compte du gouvernement du Sénégal attestent à la fois de ses compétences avérées mais également de la confiance que les partenaires accordent à l'Etat du Sénégal. C'est une valeur sûre pour le Président Macky SALL.





Ce dernier, avec son bilan élogieux, devrait, comme son collègue président du Rwanda, Paul Kagamé, qui a fait moins que lui, bénéficier du blanc seing des Sénégalais qui doivent tous se mobiliser pour le porter encore à la tête du pays le 25 fevrier 2024 afin de lui permettre de terminer les nobles desseins qui mèneront notre pays à l'émergence avant même 2035.





En effet, l'exploitation du pétrole et du gaz sera la clé pour l'industrialisation de notre pays. Cette industrialisation va définitivement nous faire oublier les problèmes du chômage des jeunes et nous hisser au rang des pays développés.