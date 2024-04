Le Sénégal embrasse l'aube d'une ère nouvelle : un appel à l'unité et à la prospérité sous un nouveau président(Par Abdou Lahad Diakhate)

Instant Sacré de la République, moment de vérité consacrant enfin la rencontre tant attendue entre la nation et l'Homme au triomphe étincelant, exprimant l'espoir que tant de Sénégalais, surtout les jeunes, placent en lui.



C’est le serment d’une communauté qui, certes, a semblé marcher au bord du précipice, mais qui s'est soudainement inspirée de son passé démocratique pour écrire une nouvelle page dorée d'un récit électoral glorieux. C’est surtout la promesse faite à un peuple sénégalais plus que jamais déterminé à briser et à conjurer ses vieux démons, une nation consciente de son unité dans ses origines tout comme dans ses espoirs pour l'avenir, qui a clairement réaffirmé au soir d'une nuit électorale remarquable son engagement à vivre ensemble à travers un serment solennel, celui du vrai renouveau!



Ce peuple semble aujourd’hui, toutes choses égales par ailleurs, avoir suffisamment insisté pour que plus jamais personne ne puisse prétendre avoir le droit de s'attribuer les victoires qui lui reviennent de droit dans sa marche vers le progrès qu'il entend mener, en arborant fièrement à la fois les couleurs de sa charte fondamentale et les trophées acquis des combats politiques, afin que le respect de la parole donnée soit irréversiblement ancré dans nos mœurs politiques.



Ce matin du 2 avril 2024, marque un nouvel envol pour le peuple sénégalais, une transition douce mais sans retard vers des défis pressants, qui exigent que nous tous puissions suivre les traces du général Son Excellence Diomaye, pour l'accompagner vers une victoire qui sera celle d'une communauté mature, sachant bien distinguer les temps de la République de ceux du champ politique.



À l'aube de ce nouveau quinquennat, souhaitons au président qui s'apprête à prêter serment de naviguer avec sagesse et courage à travers les tempêtes, pour conduire notre nation vers un horizon de prospérité et d'unité jamais atteint auparavant. Poussons le à donner le meilleur de lui-même en restant critique mais bienveillant à son égard.





Abdou Lahad Diakhate

Membre de la conférence des leaders de la coalition #KhalifaPrésident2024