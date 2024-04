Mamadou Moustapha Ba : Un mastodonte des finances publiques ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Après sa nomination à la tête du ministère des Finances et du Budget par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, il avait très tôt fait l'unanimité autour de sa personne, se révélant comme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut justifiant à la pleine mesure le choix porté sur sa personne.





En effet, Mamadou Moustapha Bâ ne connaît que le ministère des Finances, qu’il a rejoint très tôt à sa sortie de l’École Nationale d’Économie appliquée en 1991 et où il fera ses armes, avant de rallier la Belgique pour poursuivre son cursus universitaire.



L'excellent travail qu'il a fait à la tête du ministère des Finances et du Budget avec les résultats importants obtenus avec lui dans la recherche de financements nécessaires à la réalisation des investissements publics prévus dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE) et la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités territoriales lui ont valu la confiance renouvelée et le renforcement de ce ministère fusionné avec celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération.





Pendant le peu de temps passé dans ce ministère très stratégique, il a su donner un coup de fouet aux politiques budgétaire, financière et économique de notre pays qui a vu son taux de croissance accéléré malgré le contexte de la crise internationale.

Aujourd'hui, notre pays peut s'enorgueillir, grâce à son excellent travail, d'être sur la voie de sortir de la liste des pays les moins avancés.





Il a été, pour le Président Macky SALL, un appui essentiel dans la réalisation des projets phares du Plan Sénégal Émergent (PSE) et une ressource humaine de qualité sur qui notre pays peut compter pour relever les importants défis relatifs à notre développement économique et social.





Aujourd'hui, au moment de passer le témoin, il a su relever très haut la barre du budget de notre pays qui est passé de 2344 milliards en 2012 à plus de 7000 milliards en 2024 avec beaucoup de programmes et projets structurants en cours de réalisation pour plus d'équité sociale et territoriale.



Nous lui adressons, à lui et à son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, toutes nos félicitations et notre profonde reconnaissance pour avoir hissé notre pays à ce niveau insoupçonné de développement.





Le Président a été déjà récompensé avec ses nouvelles fonctions d'envoyé spécial des 4 P (Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète) qui vont lui permettre de continuer à porter sa robe d'avocat pour défendre les dossiers du continent comme il l'a si bien fait en sa qualité de President en exercice de l'Union Africaine.