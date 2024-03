MISSION ACCOMPLIE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT ! (Par Ibrahima Baba Sall)

" Lu ni fãng ken du ko dièx" dit le proverbe wolof, en d'autres termes "Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures."





Pas besoin d'épiloguer outre mesure sur les réalisations du Président Macky Sall.





Chacun n'a qu'à regarder autour de lui pour s'apercevoir des changements quantitatifs et qualitatifs opérés au cours des douze années de pouvoir du président Macky SALL.





Aucun secteur n'a été laissé en rade : l'éducation , la santé, l'environnement et le cadre de vie, le sport, la culture, l'électrification, l'hydraulique, entre autres domaines, ont connu un grand bon en avant avec la réalisation d'infrastructures de dernière génération pour la prise en charge des besoins des populations, qu'elles soient urbaines ou rurales.





Les indicateurs sont là palpables en termes d'amélioration considérable des conditions de vie et d'existence des populations sénégalaises.





Les détracteurs du président Macky SALL ne sachant plus alors quoi dire ont voulu s'attaquer à un soi-disant bilan immatériel dénonçant la fermeté avec laquelle le Président a géré certains dossiers et certaines situations qui auraient pu mettre notre pays dans une instabilité qui pourrait être le point de départ de tous les dangers.





En effet, avec l'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz, il était impératif au vu de la situation qui prévaut dans certains pays voisins de sécuriser le pays et veiller à ses frontières.





Avec la vaillance et la perspicacité de nos forces de défense et de sécurité, le pays a été sauvé de menaces de toutes sortes.





Ce qui vient de se passer le 24 mars 2024 a fini de clouer le bec aux esprits les plus malveillants qui prédisaient le chaos pour notre cher pays à l'occasion de l'élection présidentielle.





A la surprise générale, cette élection s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles.





En effet, le vote s'est passé dans le calme, la discipline, la transparence avec à l'arrivée, tenez-vous bien, zéro contestation, ce qui est une grande première dans l'histoire électorale du Sénégal.





Cela nous le devons à la clairvoyance, au patriotisme, à la générosité, entre autres qualités du Président Macky Sall.





Il a su mettre au goût du jour le génie sénégalais qui a transcendé toutes les contingences pour faire rayonner le Sénégal au firmament des états les plus démocratiques et les plus apaisés.





L'après élection qui a vu le Président appeler le vainqueur pour le féliciter avant de le recevoir au palais, avec son équipe, pour préparer avec lui la passation de pouvoir du 02 avril est la preuve la plus éclatante d'une sortie plus qu'honorable que d'aucuns chercheraient à ternir.





Président, vous ne partez pas, comme vos prédécesseurs, parce que vous avez perdu une élection, mais parce que simplement vous avez terminé votre mission exaltante au cours de laquelle vous n'aurez pas déçu vos mandants.





Au contraire, vous avez mis le pays sur les rampes de l’émergence qui va aller crescendo avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz que nous devons à votre ingéniosité et votre esprit prospectif.





Président, vous sortez par la plus grande des portes, droit dans vos bottes, la tête haute, le visage resplendi traduisant la paix intérieure qui vous habite en ces moments solennels et historiques.





Vous partez, avec vos nouvelles responsabilités d'envoyé spécial des 4 P ( Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète), pour une autre mission pour le Sénégal, l'Afrique et le monde





Vous y êtes attendu impatiemment eu égard à votre expertise et aux nombreuses attentes portées en vous.





Nous sommes certains que vous releverez ces défis avec brio car vous êtes par le sang et par l'esprit un gagneur.





Nous prions pour qu'Allah SWT vous accompagne, vous protège et vous assure le succès qui est attendu de vous.





Vous nous manquez déjà ! Gaccé ngalama, Président, sa jaan wac na !