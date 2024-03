Touba à l’ère Bassirou (Par Daouda DEME)

Touba à l’ère Bassirou





Avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme 5ème président du Sénégal, Touba, la deuxième ville du pays par sa démographie après Dakar, se trouve à l'aube d'une nouvelle ère pleine d'attentes et d'espoirs. Bien que la ville sainte ne repose pas exclusivement sur le gouvernement pour son développement, l'élection du désormais locataire du palais représente un nouveau souffle et une opportunité pour l’appareil de l’Etat de participer plus activement et efficacement au développement de la cité. La ville de Touba et ses habitants attendent du nouveau régime qu'il reconnaisse et valorise leurs efforts autonomes, en fournissant un soutien complémentaire qui respecte et amplifie les initiatives locales.





Ville bénite et pivot de l'électorat, Touba a joué un rôle crucial dans cette victoire présidentielle, marquant ainsi le début potentiel d'une ère de changements et d'améliorations substantielles pour ses habitants.





Malgré son importance démographique et économique, la ville a souvent été reléguée au second plan dans les politiques de développement nationales, une situation que beaucoup attribuent à une interprétation restrictive de l'égalité, au détriment de l'équité, dans le traitement des villes religieuses du Sénégal. Cette perspective a limité les investissements dans des infrastructures essentielles, laissant des défis majeurs en termes d'assainissement, d'accès à l'eau potable, d'urbanisation, d'emploi, de santé, et de soutien à l'éducation, notamment les écoles coraniques. Le nouveau gouvernement est donc devant un défi majeur : reconnaître la valeur unique de Touba et intégrer pleinement cette ville dans le plan de développement national.

Pourvu que le nouveau régime aille maintenant faire du sujet « Touba » un projet sérieux et inclusif en tenant compte du programme méthodologique de Matlaboul Fawzeyni.





Le potentiel de Touba comme hub d'innovation et de technologie est un autre aspect souligné, reflétant une nécessité croissante d'encourager l'innovation pour le développement durable. Cette vision repose sur la conviction que Touba peut jouer un rôle central come modèle de ville qui enregistre le taux de croissance le plus élevé (Ville très récente créée en 1886).





L'inauguration de l'université de Touba, entièrement financée par la communauté Mouride, marque une étape importante dans le développement éducatif et culturel de la ville. Cette réalisation illustre le potentiel de la communauté à mobiliser des ressources pour la réalisation de projets d'envergure, soulignant l'importance de l'éducation dans la vision de développement de Touba. L'université offre non seulement des opportunités éducatives avancées aux résidents locaux mais sert également de pilier pour la recherche et l'innovation, alignée sur les besoins et les aspirations de la communauté.



L'importance des cérémonies religieuses à Touba ne saurait être sous-estimée. Non seulement elles constituent un pilier de l'identité de la ville, mais elles offrent également des opportunités économiques significatives.