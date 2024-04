La Fédération des femmes comédiennes expose ses doléances à Bassirou Diomaye Faye

Les femmes comédiennes du Sénégal ont organisé un grand rassemblement suivi d'une conférence religieuse, hier mercredi, à la maison de la culture Abdoulaye Douta Seck. Ces dernières ont saisi l'opportunité face à la presse de s'adresser au nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye, en lui exposant un certain nombre des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs du théâtre.





Notamment, la copie privée qui est un projet de longue date et qui tarde à voir le jour. Comme avec la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, elles appellent le président Bassirou Diomaye Faye à diligenter la signature de cette loi, pour permettre à tous ces professionnels de la culture de vivre de leur art.





Ces comédiennes ont, par ailleurs, plaidé pour la mise en place d'un fonds d'appui exclusivement dédié au théâtre, au même titre que le cinéma et la musique, sans oublier de mettre à jour le statut de l'artiste.