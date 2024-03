« Kung Fu Panda 4 » marque la fin d’une époque pour Po et pour nous aussi

Le quatrième volet des aventures du panda fan de kung-fu est sorti au cinéma ce mercredi 27 mars. Dans ce film, Po doit se trouver un successeur digne de ce nom.





Skadoosh ! Cela faisait huit ans que Po n’était pas revenu sur grand écran pour combattre à coup de poing et de bedaine. Kung Fu Panda 4 sorti au cinéma mercredi 27 mars et dans ce nouveau film d’animation de DreamWorks, notre panda préféré doit trouver un héritier digne du titre de Guerrier Dragon. Mais cette passation n’est pas une mince affaire.



Dans Kung Fu Panda 4, Po fait face à une terrible nouvelle : il doit délaisser son rôle de Guerrier Dragon qu’il affectionne tant. Maître Shifu l’informe qu’il ne sera bientôt plus le protecteur de la vallée de la Paix mais que son destin est d’en devenir le guide spirituel. À cela s’ajoute la menace que représente la méchante du film, la Caméléone, une sorcière qui peut prendre l’apparence de n’importe qui. Dans son désir de devenir la meilleure dans cet art martial, elle n’hésite pas à s’emparer du kung-fu de tous les meilleurs combattants du monde spirituel. Pour la vaincre, Po va devoir s’associer à la voleuse Zhen, une renarde rusée.



Même si l’action et l’humour sont toujours au rendez-vous, le film met l’accent sur la peur qu’engendre le changement. Lorsque Shifu annonce à Po qu’il doit devenir le guide spirituel de la vallée de la Paix, le panda est anxieux car il ne se sent ni prêt ni légitime pour succéder à Maître Oogway. Il ne veut pas laisser sa place de Guerrier Dragon dans laquelle il trouve un certain confort et donc, fuit ses responsabilités.



Un manque de confiance en lui dont l’origine n’est pas bien compliquée à identifier. Ses deux figures paternelles, son père biologique Li et son père adoptif Ping ne peuvent pas s’empêcher de se faire un sang d’encre pour lui, l’empêchant de voler de ses propres ailes.