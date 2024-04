Ministère de la Culture: Une passation de service émouvante entre Aliou Sow et Khady Diène Gaye

Le Ministre de la Culture sortant, le Professeur Aliou Sow, a passé le témoin au nouveau Ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, Khady Diene Gaye ce vendredi 12 Avril en présence d'illustres personnalités du monde des Arts et de la Culture. Deux discours, deux styles, dans une atmosphère amicale, mais la promesse est la continuité de faire vivre la Culture en faveur des professionnels du secteur.





Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, Aliou Sow et son successeur étaient tous les deux très émus lors de la traditionnelle passation de pouvoir. Avec un discours rassurant, le nouveau Ministre Khady Diene Gaye est motivée à faire de la Culture un véritable facteur d'économie avec plusieurs innovations dans ce secteur. Selon elle, la Culture occupe une place importante qui mérite d'être valorisée et soutenue.