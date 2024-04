Muhammad - Le Sceau des Prophètes : l’imam Kanté évoque le rôle central du prophète dans l'Alliance abrahamique

Dans son dernier ouvrage, Ahmadou Makhtar Kanté propose une exploration approfondie du rôle du prophète Muhammad (psl) dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. « Muhammad - Le Sceau des Prophètes : La « part » d'Ismaël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique », dans cet ouvrage, imam Kanté aborde le rôle du prophète Muhammad (Psl)dans le récit de l'Alliance abrahamique.





En commençant par démystifier les accusations de plagiat entre le Coran et la Bible, Il met en dialogue ces écritures saintes. Pour lui, Les principes fondamentaux de l'islam que sont la foi en un Dieu unique et l'obéissance à Ses commandements constituent les termes de référence de l'Alliance abrahamique.





Au cœur de son argumentaire, l’auteur réhabilite la figure d'Ismaël, souvent reléguée au second plan dans les récits bibliques. Il éclaire ainsi la signification de la « part » d'Ismaël, incarnée par Ahmad (le plus loué) prophète annoncé par Jésus aux fils d'Israël.





A propos de l’auteur