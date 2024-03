Musique: Beyoncé dévoile l'album "Cowboy Carter" qui fait fureur auxÉtats-Unis

Musique: Beyoncé dévoile l'album "Cowboy Carter" qui fait fureur aux États-Unis

Une grande voix féminine de la scène musicale américaine voire mondiale, Beyoncé ne cesse de séduire son auditoire. C'est une belle performance de la reine du R&B. Après le succès phénoménal de son album "Renaissance" dans lequel rend hommage aux artistes noires pionnières dans ce genre musical, Beyoncé dévoile enfin ce vendredi 29 Mars son 8ème album « Cowboy Carter » tant attendu par les mélomanes.





Au cœur de sa ville natale à Houston, dans l'État du Texas, Beyoncé met en vedette l'histoire des femmes noires et de ses origines texanes avec la musique country qui fait déjà polémique au sein de la communauté artistique américaine. Très critiquée après la sortie de l'album, l'artiste considère l'œuvre comme une forme de réponse et de révolution contre une discrimination à l'égard d'une communauté marginalisée. Synonyme d'un véritable "Renaissance" dans une musique traditionnelle typiquement américaine et conservatrice.





Contactée par Seneweb depuis Texas où elle est actuellement pour faire la promotion de son album, la chanteuse a livré quelques réactions sur la polémique.. "Les critiques auxquelles j'ai dû faire face lorsque je me suis lancée dans ce genre m’ont forcée à me propulser au-delà des limites qui m’étaient imposées. À cause de cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et j’ai étudié nos riches archives musicales" a-t-elle fait savoir. En outre, à travers cet album Beyoncé rend hommage à toutes les belles voix issues de la communauté noire en reprenant des chansons légendaires qui ont connu un franc succès aux États-Unis comme celle de Good Vibrations sortie en 1966 par les Beach Boys.





Pour rappel, la country music est la musique populaire et rurale des petits Blancs vivant dans le Sud-Est des États-Unis. C'est une fusion de musiques traditionnelles développée principalement dans le sud-est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada et quelques pays européens comme en Irlande et les Pays-Bas.





Seneweb vous propose de découvrir un extrait de l'album