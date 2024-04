Promotion de la diversité culturelle et du Patrimoine historique… Le nouveau Secrétaire d’Etat la Culture, Bacary Sarr fin prêt…

Le nouveau Secrétaire d’Etat à la Culture, Bacary Sarr est un professeur à l’Institut supérieur des Arts et de la Culture de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a réagi 24 heures après la publication de la liste des membres du premier Gouvernement sous l’ère de Bassirou Diomaye Faye. Il s’est engagé à servir le secteur avec équité.





"Cette nomination représente bien plus qu'une simple fonction gouvernementale pour moi. C'est un appel à servir notre nation en préservant et en célébrant notre riche patrimoine culturel, en soutenant nos industries créatives florissantes, et en veillant à ce que nos trésors historiques soient protégés et valorisés pour les générations futures".









Il ajoute par ailleurs qu'il fera tout son possible pour relever le secteur de la culture. "Je suis pleinement conscient de la responsabilité qui m'incombe, et je m'engage à assumer cette fonction avec dévouement, intégrité et passion. Je travaillerai sans relâche pour promouvoir la diversité culturelle du Sénégal, pour soutenir nos artistes talentueux et créatifs, et pour faire rayonner notre patrimoine historique à travers le monde », a promis Bacary Sarr. Il a remercié le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier Ministre, Ousmane Sonko et le peuple sénégalais. Rappelons que le Sport, la Jeunesse et la Culture sont dans un même ministère.