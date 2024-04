"Moi Capitaine" : Le film qui décortique l'enfer de deux migrants sénégalais, en projection à Dakar

Sorti en salle depuis le 3 janvier 2024, "Moi Capitaine", ce long-métrage de 2 h 2mn, retrace l'histoire douloureuse de migrants au large des côtes méditerranéennes avec deux jeunes garçons obnubilés par le désir de quitter l'Afrique pour rejoindre l'Europe à la recherche de l'eldorado.







Le film fait toujours salle comble, grâce à l'histoire fascinante qui est d'une réflexion profonde au regard de l'actualité.





Une grande projection du film est prévue le samedi 13 avril au cinéma Pathé de Dakar, en présence des acteurs et d'illustres personnalités.





Le film narre l'histoire de Seydou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de 16 ans qui ont décidé de quitter leur terre natale pour l'Europe. Mais tout n'est pas rose, car sur leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple utopique. Leur seul moyen de survie dans ce combat restera leur humanité.





Ce film donne une véritable leçon de vie et d’humilité. L'œuvre s'interroge sur le calvaire par lequel ces jeunes migrants ont arpenté avec courage et abnégation dans le but d'avoir une vie meilleure en Occident.