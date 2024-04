Théâtre jeune public : Le secrétaire d'État à la Culture, Bakary Sarr, fait sa première sortie









Le secrétaire d'État à la Culture et aux industries créatives a pris part, ce matin, à la cérémonie d'ouverture officielle du symposium international sur le théâtre jeune public, au musée des Civilisations noires. Organisé par l'association Jarama, il compte faire la promotion des activités culturelles dédiées aux jeunes.





Le spectacle jeune public s’appuie sur le lien indissociable entre l'art et l'éducation, et contribue à l’épanouissement des enfants par la créativité. Il est un moyen d'expression et d'éducation qui permet d'aborder des sujets variés et sensibles à hauteur d’enfant. Il favorise notamment la démocratisation de l’art, les valeurs du vivre-ensemble et l’intégration sociale. Le théâtre jeune public doit être au cœur des préoccupations du ministère de la Culture.





Selon Bakary Sarr, le théâtre permet de raconter l’histoire, celui des hommes et des femmes doués de raison et réceptacles de sentiments que nous sommes en servant à transmettre des messages et à rassembler des peuples; et ce symposium qui vous réunit aujourd’hui en cette terre sénégalaise de la Téranga, en est une belle illustration.





Il ajoute par ailleurs que son département va prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir les bonnes initiatives culturelles.





"Je voudrais, pour terminer, féliciter les initiateurs de ce vaste chantier culturel (association Jarama et TOF théâtre) et réserver une mention spéciale à madame Mamby Mawine (Patricia Gomis). Avec panache et détermination, elle fait aujourd’hui figure de modèle pour les jeunes qui aspirent à faire carrière dans le sous-secteur théâtre au Sénégal. Soyez assurés, mesdames, messieurs, chers artistes et professionnels de la culture, que le ministère chargé de la Culture continuera à porter une attention particulière à vos projets et initiatives".