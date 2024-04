Diplomatie : La Norvège annonce l’ouverture prochaine d’une ambassade à Dakar

A travers une note rendue publique le 10 avril dernier, la diplomatie norvégienne a annoncé l’ouverture très prochainement d’une ambassade à Dakar. « La Norvège va ouvrir une ambassade à Dakar à l’automne 2024. Cette ambassade couvrira plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. C’est la première fois qu’Oslo ouvre une ambassade au Sénégal », lit-on dans ce document publié sur le site officiel du ministère norvégien des Affaires étrangères.





Cette représentation diplomatique va s’occuper également des relations de la Norvège avec le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, la Norvège n’ayant pas d’ambassade dans ces pays.





« Je suis heureux que nous ayons bientôt des diplomates norvégiens au Sénégal. Ils s’efforceront de renforcer notre partenariat avec le Sénégal et d’œuvrer pour la stabilisation et le développement de la région », a notamment déclaré le chef de la diplomatie norvégienne, Espen Barth Eide. Ce dernier a, toutefois, assuré que son pays donne la priorité à l’aide au développement dans les pays africains, aux efforts en faveur de la résolution des conflits et à la promotion de la démocratie et des droits de l’homme. « La Norvège soutient depuis longtemps l’Onu et l’Union africaine. La Norvège et le Sénégal ont de bons prérequis pour renforcer leur coopération », a affirmé M. Eide.