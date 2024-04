Le Maroc se réjouit du geste de Diomaye : "C'est l'illustration de la relation forte entre les deux pays"

Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations cordiales depuis plusieurs années. Et Bassirou Diomaye Faye, qui vient d'arriver au pouvoir, montre déjà qu'il souhaite poursuivre cette relation de confiance entre les deux pays.



Lors de son investiture ce mardi, le nouveau chef de l'Etat sénégalais a fait un acte fort et perçu comme tel au Maroc. En effet, le Roi Mohammed VI a été le seul dirigeant hors des pays de la sous-région à être invité. "Ce qui témoigne, encore une fois, de la profondeur des liens indéfectibles de fraternité, de solidarité et de considération unissant le Maroc et le Sénégal", écrit l'agence de presse marocaine, MAP.



Lors de l'investiture de Diomaye, le Premier ministre, Aziz Akhannouch, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, étaient donc présents à Dakar, suite à de "très hautes instructions du roi Mohammed VI", note l'agence.