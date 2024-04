Macky Sall a rencontré le secrétaire général de l’Onu

Tout juste après la fin de sa mission en tant que Chef de l’Etat, Macky Sall a été nommé Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P).

A cet effet, il informe à travers un communiqué, avoir eu un entretien avec Antonio Guterres.





« Je remercie le secrétaire général de l’ONU, mon ami Antonio Guterres pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Je me réjouis de notre convergence de vues sur les sujets dont nous avons discuté et lui exprime ma gratitude pour son soutien à ma mission », a-t-il publié sur X.