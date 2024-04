Banque africaine de développement : un Sénégalais aux commandes de deux directions

Le Sénégalais Ousmane Fall porte désormais deux casquettes à la Banque africaine de développement (BAD). Sur le site de l’institution, on apprend qu’il a été nommé directeur par intérim du département du Développement industriel et commercial. Il remplace à ce poste le Nigérian Abdu Mukhtar, qui occupait le poste depuis 2017.



Ousmane Fall cumulera ses nouvelles charges avec celles de directeur des Opérations non souveraines et de l’appui au secteur privé. La BAD indiquant en effet qu’il «continuera à assumer ses fonctions actuelles (…) où il supervise le portefeuille des opérations non souveraines de la Banque et assure la direction des investissements de la Banque dans les fonds d’investissement et les fonds de capital-investissement».