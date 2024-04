Création d’emplois dans l'agro-alimentaire : La Fondation Mastercard injecte 27,4 milliards CFA pour financer 373 agri-entrepreneurs

La souveraineté alimentaire et la création d’emplois pour les jeunes sont des défis majeurs de développement qui tenaille le Sénégal où seul 9% des petites et moyennes entreprises ont accès au financement bancaire. D’ailleurs, les obstacles financiers sont les premières causes de faillites de ces micro-entreprises qui, pour la plupart (90% des PME, selon l’Ansd), mettent la clé sous le paillasson, un an après leur lancement. Pour repeindre ce tableau, du reste, très sombre et changer la donne, la Fondation Mastercard a décidé d’injecter 27,4 milliards de francs CFA dans le secteur agro-alimentaire à travers son programme E4Y (une approche systémique pour l’entrepreneuriat, l’emploi et l’autonomisation économique des jeunes femmes et hommes).









Présenté ce mardi 16 avril 2024, lors d’une rencontre avec la presse, le programme qui est en phase préparatoire sera bientôt déployé. L’objectif de ce projet co-construit avec Téranga Gestion spécialisée dans l’investissement d’impact, est, selon Serge-Auguste Kouakou (Directeur Uemoa de la Fondation Mastercard), « de stimuler la création d’emplois dignes et épanouissants au sein d’un secteur agricole moderne et durable ».









E4Y va financer 373 agri-entrepreneurs au Sénégal et dans la zone Uemoa. Cet investissement de 27,4 milliards de francs CFA soit 45,5 millions de dollars vise la création d’au moins 49 000 emplois. « La stratégie consistera à identifier lss PME potentielles leaders dans l’agro-industrie et les secteurs connexes. Leur fournir un soutien technique et financier pour faciliter l’accès aux compétences, aux marchés et aux ressources nécessaires à leur croissance. Faciliter la résolution des obstacles réglementaires et la mise en œuvre de politiques favorables au développement de l’agro-industrie », confie Mame Awa Mbaye, responsable Uemoa du programme accès au financement de la Fondation Mastercard.