Parcours, projets, agrobusiness et création d'emplois : Le nouveau ministre de l'agriculture et de l'élevage, Mabouba Diagne se dévoile

La nouvelle équipe gouvernementale dévoilée hier par le Premier ministre, Ousmane Sonko, séduit par la qualité des profils qui la composent. Choisi pour driver le département de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, ô combien essentiel pour développer l'économie et la création d'emplois, Mabouba Diagne est en terrain bien connu.





L'ancien vice-président chargé des finances et des services institutionnels à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), a déjà fait ses preuves dans le secteur à travers l'initiative Gade Gui dont il est l'un des promoteurs. Gade Gui est une entreprise sénégalaise évoluant dans les secteurs de l'agriculture, l'aviculture, l'élevage bovin et la transformation agroalimentaire. Mais également une institution agroalimentaire de standard mondial basée sur un modèle de financement participatif et inclusif œuvrant à la création d’emplois pour les femmes et les jeunes.