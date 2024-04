Ministère de l’Enseignement supérieur : Dr Abdourahmane Diouf fait sa prise de contact avec le personnel

Le ministre de l'Enseignement supérieur , de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a effectué une prise de contact, ce lundi 15 avril avec les personnel des différentes directions de son ministère.



Le nouveau ministre qui a effectué sa passation de service jeudi 11 avril, a rencontré et échangé avec « le personnel du Secrétariat Général et services rattachés, le personnel de la Direction Générale de l'Enseignement supérieur , le personnel de la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation, le personnel de la direction de la Maintenance, des Constructions et des Équipements de l'Enseignement supérieur et le personnel de la Direction de l'Administration et de L'Equipement », a écrit M. Diouf sur X.