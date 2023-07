Baccalauréat : Voici les effectifs des candidats en 2023

Le nombre de candidats au Baccalauréat a été révélé à quelques jours de l'examen. Pour l'année 2023, on dénombre 155 109 prétendants au premier diplôme universitaire, soit une augmentation de 4 184 candidats par rapport à l'année dernière.

"Le pourcentage de candidats issus du public est de 52.89% et celui des candidats individuels est à 16,49%", précise le ministère de l'enseignement supérieur. Le privé représente ainsi environ 30% des effectifs, ce qui donne du grain à moudre à ceux qui dénoncent la privatisation voir marchandisation de l'éducation.





Les séries Littéraires prennent le gros lot avec 126 893, les séries S et T font 25 426 candidats contre 2790 candidats du tertiaire (STEG) et 934 candidats du Franco-Arabe.