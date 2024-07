Désarroi des étudiants de l’UIDT : Le conseil municipal se confond dans des tergiversations politico-juridiques

Le bras de fer né d’un litige foncier opposant la communauté universitaire de Thiès à la mairie de la ville a mis hors de leurs gonds la Conférence des amicales des étudiants de l'université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et la coordination des syndicats PER constituée par le SAES-SUDES et PATS constitué par le STESU-SATUC, un ensemble dénommé coordination «Per-Pats-Etudiants»). Ils ont tenu un sit-in suivi d’un point de presse, ce mardi 2 juillet 20243, à Thiès, pour s’indigner de l’attitude du maire Dr Babacar Diop dans cette affaire, lui reprochant de « vouloir privatiser cet espace public pour des intérêts politiques et économiques ». Ils ne manquent pas de lui rappeler que « le président de la République a déjà tranché le différend ».





Le président de la Conférence des amicales des étudiants de l'UIDT, Adama Sow Kébé, et ses camarades, s’indignent de la publication par voie de presse d'une résolution dans laquelle le Conseil municipal de la ville de Thiès exige la libération immédiate du palais des Congrès dénommé auditorium. Ils disent constater que dans cette résolution, « le conseil municipal se confond dans des tergiversations politico-juridiques quand il ordonne à son maire de prendre toutes les dispositions pour dévêtir une institution publique ».





Ils disent constater non seulement « les propos fallacieux et irrespectueux contenus dans cette résolution » mais que « durant ces derniers jours, le maire de la ville de Thiès est revenu à ses vieilles habitudes occupant ainsi la presse comme s'il n'avait que cela à faire en versant dans le populisme, la victimisation, le mensonge et la démagogie politique pour nous mettre en mal avec la population, contrairement à ses prédécesseurs qui ont toujours soutenu l'université de Thiès dans sa montée en puissance ».





Ils soulignent « les manœuvres de promoteurs et soi-disant acteurs culturels et économiques, qui en réalité sont des prédateurs mus par l'appât du gain et qui espèrent réaliser, enfin, leur projet d'un édifice privé en plein centre-ville de Thiès avec la garantie bancaire du titre foncier de l'Auditorium de l'UIDT et la complicité d'une partie du conseil municipal de la ville ».





Aussi de rappeler que « par décret n°2003-644 du 28 juillet 2003, le président de la République a désaffecté certains sites de la ville de Thiès dont celui du cinéma Amitié qui abrite l'auditorium et l'auberge des jeunes, pour les déclarer d'utilité publique conformément à la loi n°91/76 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ». Et qu'« en 2010, le Premier ministre a donné au ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales l'instruction de mettre à la disposition du recteur de l'UIDT l'auditorium pour satisfaire les doléances des étudiants (cf. lettre d'affectation n°01796/PM/CAB/CT.EDU du 19 avril 2010) ». Que par « lettre n°0396 V.TH/M/SM/ du 7 juin 2010, le maire de la ville de Thiès a reconnu que le site abritant l'auditorium de l'UIDT n'a pas fait l'objet d'une réception officielle par la mairie et que, par conséquent, sa municipalité ne pouvait pas le mettre à la disposition de l'université de Thiès, à moins d'y être autorisée officiellement par les services compétents de l'État ».