IMF à l’IFAN : Le SUDES-ESR ne démord pas

Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal-Enseignement supérieur et recherche (SUDES-ESR) section Ucad reste déterminé à faire barrage à toute tentative de « caser » l’ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall à l’IFAN. N’en déplaise à leurs collègues du SAES qui prend la défense de l’ancien ministre et professeur de Droit. Dans cette lettre ci-après, adressée à leurs camarades, le SUDES-ESR invite la communauté universitaire à s’ériger contre toute violation des textes et demande au ministre de l’enseignement supérieur de « rappeler au recteur de l’UCAD les principes élémentaires de bonne gouvernance ». Voici l’intégralité de la lettre :

















HALTE À L’OPÉRATION « SAUVER LES TRIPATOUILLEURS » DE TEXTES À L’UCAD !!!









Cher.e.s Camarades,





Dans une missive adressée à nos estimés collègues de l’UCAD, l’équipe dirigeante d’un syndicat, qui à notre grand regret, s’est positionné comme la cinquième colonne, a tenté de discréditer et de saboter la vive protestation de la section UCAD du SUDES-ESR contre la manœuvre du recteur pour caser un ancien ministre à l’IFAN en violation du décret 84-1184 du 13 octobre 1984.









Les auteurs de cette missive devraient avoir honte de qualifier de « rumeurs persistantes » et « d’informations non fondées » les faits que nous avons révélés et qu’ils n’hésitent pas, par ailleurs, à reprendre à leur compte.









La section UCAD du SUDES-ESR rappelle à la communauté universitaire les constantes factuelles de cette velléité d’instaurer à l’UCAD une exception de privilèges accordés à un enseignant alors que tou.te.s les enseignant.es, quels que soient leur rang, leur titre et leur grade sont d’égale dignité devant les textes de l’université.









En effet, les propos du porte-parole du recteur contradictoires à ceux de M. Ismaïla Madior Fall qui lui-même reconnaît avoir introduit une demande d’affectation à l’IFAN où il serait plus utile, pense-t-il, montrent à l’évidence que ces collègues syndicalistes avec leurs allégations fallacieuses et apocryphes dans cette affaire se sont fourvoyés.









De plus, au nom de quelles règles et de quels usages, le recteur de l’UCAD prend-il les devants pour consulter le directeur de l’IFAN sans qu’il y ait de demande formelle comme l’a indiqué son porte-parole ? C’est cette immixtion tout autant incompréhensible qu’illégale du recteur dans un processus pourtant régi par des textes qui a alerté la section UCAD du SUDES/ESR. La procédure courait effectivement le risque d'être conduite illégalement. Les pseudos avant-gardistes n’ont visiblement pas vu venir la manigance ou s’en font complices de bonne foi.









En outre, quant à la prétendue politisation des enjeux universitaires, il est difficile de ne pas voir l'hypocrisie dans une telle déclaration. En accusant la section UCAD du SUDES/ESR de soulever des « délits d'opinion » et en préjugeant du caractère politique de sa protestation, les éléments de la cinquième colonne essayent de détourner l'attention des véritables problèmes de gouvernance à l’UCAD. Ils montrent ainsi leur volonté de servir sans discernement des intérêts crypto-personnels plutôt que ceux de la communauté universitaire.













La section UCAD du SUDES-ESR se félicite d’avoir tenu sa traditionnelle ligne de lutte et de défense des valeurs et de l’éthique professionnelle liées à la fonction d’enseignant et de chercheur sans partisanerie syndicale. Elle ne saurait transiger avec le louvoiement et la tortuosité syndicale.









En conséquence, la section UCAD du SUDES-ESR voudrait :









1. Exhorter l’ensemble de la communauté universitaire à rester solidaire pour faire barrage à toutes manœuvres illégales visant à déroger aux règles et procédures de notre université.









2. Inviter tou.te.s les camarades, quelle que soit leur affiliation syndicale à signaler toutes violations avérées ou présumées des textes de l’UCAD dont ils/elles ont connaissance.









3. Prier le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de bien vouloir rappeler au recteur de l’UCAD dont le mandat arrive très bientôt à terme les principes élémentaires de bonne gouvernance.