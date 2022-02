MISE EN RELATION DES FEMMES ENCEINTES AVEC LES MEDECINS: LE SMART MIRROR, LA TROUVAILLE DES ETUDIANTS DE SOMONE

Les étudiants en 4 ème année d'ingénierie mécanique d'un établissement situé à Somone apportent une réponse aux préoccupations des femmes enceintes. Le Smart Mirror qu'ils ont mis au point facilite la mise en relation entre les femmes enceintes et les médecins.Cette mise en relation permet de prévenir les complications liées à la grossesse et par conséquent de réduire la mortalité maternelle et infantile. " A Dakar, Saly, Thiès ou dans d'autres villes, la femme enceinte peut en temps réel communiquer avec le médecin. Un autre atout qu'offre ce miroir, c'est la digitalisation des carnets de santé. L'échographie peut aussi être connectée avec le miroir. Même si vous avez perdu ou oublié votre carnet de santé, vous n'avez pas à vous inquiéter car toutes les données de la femme sont enregistrées par le miroir. Il s'agit du poids, la taille, le taux de sucre et de sel dans le corps de la femme enceinte", explique Abdoul Ahad Top, étudiant en 4ème année à l'université Dakar American University of Science & Technology (Daust).















Les étudiants ont déjà expérimenté le miroir durant deux jours à la maternité de Somone. Pour la réalisation de ce miroir, ils sont allés jusqu'à Kédougou. Et, il leur aura fallu moins de quatre mois pour sa mise au point. "Kédougou est une zone reculée et l'accès aux soins est assez compliqué. Nous avons constaté les difficultés que la population rencontre. Nous avons constaté que la plupart des causes de la mortalité, ce sont les hémorragies, le manque de personnel ", raconte Kebere Brice, étudiant à Daust. Outre ces atouts cités plus haut, l'innovation est munie d'une technologie de reconnaissance faciale. Mieux Smart Mirror rappelle à la femme enceinte ses rendez-vous pour des consultations prénatales. "Elle n'aura même pas besoin de sa carte. Il n'y aura plus de papier, plus besoin de noter sur un carnet.









Toutes les informations concernant la femme sont condensées dans la machine", vante Abdoul Ahad Top. Cette innovation est plus adaptée d'autant plus que beaucoup de femmes qui ne savent pas lire en français. Les femmes ont aussi la possibilité d'écouter des audios envoyés par la plateforme mise en place par les étudiants. "En général, beaucoup de matériels sont achetés en Inde ou en Chine. Grâce à cette innovation, nous avons démontré que les élèves sénégalais et africains peuvent concevoir et développer quelque chose qui est utile pour leurs communautés '', soutient, Dr Sidy Ndao, professeur et président fondateur de Daust. Les étudiants souhaitent que les médecins puissent s'approprier Smart Mirror pour lutter contre la mortalité maternelle. A noter que quatorze autres projets technologiques, scientifiques et novateurs ont été conçus par les étudiants.









L’Université Américaine de Sciences et Technologies de Dakar a été créée en 2017. La première cohorte d’ingénieurs formés sortira cette année.