Office du Bac : Une opération exceptionnelle de délivrance de diplômes

L'Office du Bac organise une opération exceptionnelle de délivrance de diplômes du 15 au 26 avril. L’opération concerne les bacheliers des années 2011, 2012, 2013 et 2019. Mais seuls ceux qui avaient déjà déposé une demande de retrait physique ou en ligne avant le 01 mars 2024 sont concernés.







De façon pratique, l’office a retenu deux séquences temporelles. Du 15 au 19 avril 2024, les bacheliers de 2011 et 2019 ayant déjà fait une demande pourront retirer leur diplômes entre 8h 30 mn et 13h 30 mn. Quant aux diplômés de 2012 et 2013, ils sont invités à se présenter du 22 au 26 avril aux mêmes heures.





A propos des conditions de récupération, l’office précise : « aucune autre personne ne peut venir récupérer le diplôme à votre place ». Pour repartir avec le sésame, le demandeur ayant fait un dépôt physique doit nécessairement se présenter avec une des pièces d’identité suivantes : Carte nationale d’identité, passeport ou carte consulaire en cours de validité. Ceux qui ont fait une demande en ligne doivent se présenter avec l’une de ces pièces ci-devant citées plus l’attestation provisoire de réussite au baccalauréat.





Une initiative pareille a déjà été prise du 3 au 8 mars dernier en faveur des bacheliers de l’an 2010. Une façon sans doute pour le nouveau directeur de l’office bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye d’évacuer l’important stock de diplômes en souffrance. Il s’inscrit ainsi dans la voie déjà tracée par son prédécesseur, Pr Sossé Ndiaye qui a fait un travail important dans ce sens.