Passeports expirés, cartes bancaires bloqués : Désemparés, les étudiants sénégalais résidents en Chine demandent de l'aide

Résidents dans un pays où la loi est au-dessus de tout et que ne pas y être en règle est passible d’emprisonnement et au mieux de rapatriement, les étudiants sénégalais résidents en Chine ne savent plus où donner de la tête. Ils sont désemparés. Pis, certains parmi eux voient leurs études compromises. Dans un communiqué dont Seneweb a reçu copie, les étudiants sénégalais résidents en Chine crient leur détresse. Car, disent-ils, leurs papiers sont arrivés à expiration.





"Nous sommes dans l’impossibilité de renouveler nos passeports sur place car ni l’ambassade du Sénégal en Chine, ni le consulat du Sénégal à Guangzhou ne dispose d’un bureau à même de nous renouveler nos passeports. Ce qui est très déplorable vu l’éloignement de la Chine et la forte communauté sénégalaise y vivant.

En tant que citoyens sénégalais, nous avons droit au passeport et nous souffrons énormément pour avoir accès à ce droit, ce qui n’est point normal", a alerté Babacar Niang président des Sénégalais basés en Chine.





Hormis les problèmes liés à l’expiration de leurs passeports, leurs cartes bancaires sont bloquées.





"Actuellement on risque d’être en situation irrégulière car le service d’immigration de certaines provinces refuse désormais de délivrer les visas temporaires d’un mois qu’ils nous donnaient exceptionnellement depuis quelques mois'', indique-t-il dans le document.





Selon lui, l'État avait envoyé une mission officielle, mais, depuis plus de 5 mois, cette mission tarde à venir.

"Malgré toutes les tractations entreprises ça-et-là, en ce moment nous sommes désemparés car beaucoup de nos passeports ont dépassé leurs dates d’expiration".





Bien qu'ils se soient organisés depuis l’année dernière pour anticiper sur le problème d’expiration de leurs passeports, la présence de la pandémie a compliqué tout déplacement.





Ils redoutent de ne pouvoir retourner en Chine s'ils venaient à y sortir. Puisque, la fermeture de ses aéroports dépend de l’évolution des cas.





"Les chinois ont fait ce qu’ils ne font jamais d’habitude : passer outre leurs lois pour nous délivrer des visas temporaires qui n'ont qu'une validité d'un mois renouvelable. Malgré cette solution provisoire, nos cartes bancaires sont bloquées rendant notre subsistance encore plus compliquée et certains qui travaillaient ont vu leurs contrats résiliés. Maintenant, les services d’immigration ne veulent même plus renouveler ces visas temporaires et la majorité d’entre nous risque d’être en situation irrégulière, sans argent (carte bancaires bloquées) et risquera la prison et la déportation", alerte-t-il dans le communiqué.





Le président des sénégalais résidents en chine de rajouter : "Nous ne pouvons plus compter sur une mission dont on ne sait pas la date de venue. Nous voulons une dérogation, comme nous l’ont accordé les services d’immigration chinois, pour que nous puissions envoyer nos documents et que nos passeports soient confectionnés à distance, d’autant plus que si jamais une mission vient, elle devra observer une quarantaine d’au moins 14 jours avant de procéder à l’enrôlement. Nous ne trouvons aucun souci à ça puisque nous ne faisons que renouveler nos passeports et que nos données biométriques sont déjà dans la base de données de l’Etat".