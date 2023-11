UIDT de Thiès : Les étudiants dans une «situation préoccupante et incertaine»

La Conférence des amicales d’étudiants (CAE), seule structure de défense des intérêts des étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), a fustigé et condamné « l’insouciance notoire des autorités compétentes face à la question concernant la réouverture des universités ».







En effet, ils ont exprimé leur « vive préoccupation face à l’absence de progrès depuis le dernier communiqué du Centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès (CROUS-T), annonçant le report de l’ouverture des campus sociaux à une date ultérieure ». Selon le président de la CAE, Ibrahima Guèye, « plusieurs actions ont été entreprises, notamment des réunions, des points de presse et des correspondances, visant à sensibiliser les autorités compétentes et à accélérer le processus d’ouverture des restaurants universitaires ».





Les présidents d’amicale, Ismaël Dieng, Adama Sow Kébé, Marin D. Mactar Gueye, Abdoulaye Diallo, S. Abdou Karim Ndong, ont tous regretté « ce blocus » et déploré « le manque de volonté manifeste et d’action concrète qui persiste ». Ils remarquent que « malgré notre attente et nos espoirs, aucune évolution n’a été notée, aucune date n’a été fixée pour la réouverture, laissant ainsi les étudiants dans une situation préoccupante et incertaine ». Aussi de s’offusquer du fait que « les années se chevauchent, les retards s’accumulent, le taux d’abandon ne cesse d’accroitre de jour en jour et notre calendrier académique est sérieusement compromis ». Ils pensent qu’« il est impératif que nous nous mobilisions collectivement pour surmonter ces obstacles ». Et disent comprendre « les sacrifices que cela implique, notamment en raison de la fermeture des restaurants », mais, rappellent-ils, « c’est un appel à l’action pour le bien de notre communauté universitaire ».





La CAE appelle l’ensemble des étudiants, face à « la situation actuelle qui sévit dans nos campus, à regagner les campus sociaux le mardi 28 novembre à partir de 17 h », promettant de « faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner les étudiants dans leur restauration ». Aussi d’appeler les étudiants à « reprendre les cours en présentiel à partir du mercredi 29 novembre 2023 à 8 h ». Le président Ibrahima Gueye et ses camarades demandent au CROUS-T d’« ouvrir les campus sociaux le mardi 28 novembre à partir de 17 h pour permettre aux étudiants de dormir dans leur chambre, ce qui est leur droit le plus absolu ». Les étudiants rappellent que « cette épreuve nous offre l’occasion de marquer à jamais l’histoire en tant qu’étudiants de notre chère institution ».





La CAE, qui réitère son engagement et sa disponibilité pour « la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants de l’UIDT », pense que ces derniers « ne doivent plus laisser leur avenir entre les mains d’un groupe de personnes qui ont des priorités autres que la réussite et le bien être des étudiants ». Elle appelle tous les étudiants du Sénégal, particulièrement ceux des universités fermées, à « faire preuve de courage et de détermination pour réclamer jusqu’au bout ce droit fondamental qui leur est privé ».