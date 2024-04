Université numérique : «Cheikh Hamidou Kane» en chiffres

Créée en 2013, l’Université virtuelle du Sénégal devenue l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) célèbre ses 10 ans. Le Recteur de l’Institution, Pr Moussa Lô, fait le bilan dans un entretien accordé au journal Le Soleil.



« Si l’on considère que chaque promotion doit faire trois ans pour boucler une licence, nous en sommes à sept promotions. A ce jour, 13. 420 étudiants ont été gradués dont 12.559 en Licence et 861 en Master », indique-t-il. Avant d’ajouter : « A l’UN-CHK, nous avons trois pôles de formations : le pôle Lettres, Sciences humaines et Éducation (LSHE), qui compte 8.700 étudiants, le pôle Sciences économiques, juridiques et administration (SEJA) avec un effectif de 20.637, et le pôle Sciences techniques et numériques (STN) qui totalise 23.127 étudiants. »



Il poursuit : « Nous savons tous que le taux de bacheliers littéraire est largement supérieur au taux des bacheliers scientifiques. Mais à l’UN-CHK, nous travaillons à permettre aux bacheliers de la série L d’avoir accès aux formations scientifiques. »



Ainsi, garantit le Professeur titulaire en Informatique, « grâce au ‘’comodale adapté’’, [l’Université virtuelle] propos[e] un modèle pédagogique qui permet aux bacheliers littéraires qui constituent plus de 80% du taux global du Sénégal, de réussir une reconversion et de suivre des filières de Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM). »



Une filière porteuse, souligne le recteur : « Aujourd’hui, 44% des étudiants sont inscrits dans des filières STEM avec une certaine révolution. Cela est aussi une innovation qui fait que l’UN-CHK a accueilli, ces trois dernières années, le tiers des bacheliers sénégalais orientés dans les universités publiques. »



En termes de perspectives, il espère « qu’avec l’intelligence artificielle, les opportunités vont accroître ».