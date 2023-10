Condamnée pour coups et blessures volontaires, la commerçante mord le doigt de sa protagoniste

Pour une histoire de balançoire, deux dames se sont retrouvées devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. L'une d'elles, K. Gassama, âgée de 35 ans et mère de quatre enfants, a été condamnée à trois mois ferme de prison, pour des faits de coups et blessures volontaires, renseigne Les Echos.



Le journal précise que cette dernière s'est rendue sur la Corniche pour permettre à ses enfants de jouer sur les balançoires. Une fois sur place, elle a demandé à un de ses enfants de s'installer sur la seule balançoire inoccupée.



C'est là que sa protagoniste entre en scène. L. T. Ndiaye lui dit que la balançoire était réservée à une personne qui n'était pas encore arrivée, souligne la source. K. Gassama proteste. L. T. Ndiaye, en compagnie de ses deux soeurs, campe sur sa position. Elles en viennent aux mains. C'est dans ces circonstances que la première se saisit de l'index de Nidaye et la mord avant de prendre la fuite et se refugier auprès des agents en faction.



Elle sera par la suite embarquée puis inculpée pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail de 21 jours. K. Gassama, qui comparaissait libre, a déclaré que la victime l'a injuriée avant de se ruer sur elle avec ses soeurs.



"C'est au moment où elles se sont jetées sur moi que je l'ai mordue au doigt. Moi aussi, je traine toujours une douleur qu'elle m'a causée au niveau de la mâchoire", s'est-elle dédouanée.



Avocat de la partie civile, Me Ousseynou Ngom, a insisté sur "la barbarie" dont la prévenue a fait preuve à l'égard de sa cliente pour réclamer 10 millions de francs Cfa en guise de réparation. Il a aussi expliqué que cette dernière a été finalement amputée du doigt. "Il faut voir les faits dans leur gravité. Nous sommes dans le cadre d'une infraction criminelle", a plaidé la robe noire.



Évoquant la légitime défense, Me Mamoudou Ciss, conseil de K. Gassama, a sollicité la clémence du Tribunal, soutenant que le certificat médical fait état d'une plaie sur l'index de la main gauche de la victime et non d'une amputation. Il a aussi demandé au Tribunal de ramener le montant réclamé à sa cliente à de justes proportions.



Le juge s'est prononcé après le réquisitoire du Procureur réclamant l'application de la loi contre K. Gassama.