20 lingots d'or, plus de 60 kg de cannabis, un kilo de cocaïne et 7.000 € saisis : la maire d'une petite ville française en garde à vue

Plus de 60 kg de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 20 lingots d'or et plus de 7.000 € en espèces ont été saisis, ce dimanche 7 avril 2024, dans le quartier de la Morlande à Avallon (Yonne), indique le procureur de la République d'Auxerre. Sept personnes sont actuellement en garde à vue. Parmi elles, se trouvent la maire avallonnaise, Jamilah Habsaoui, ainsi que deux membres de sa famille. À ce stade de l'enquête, tous sont présumés innocents des faits reprochés.







Quatorze heures après les premières perquisitions, le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily, qui est en charge des investigations, a confirmé l'ouverture d'une enquête autour d'un trafic de stupéfiants dans le quartier de la Morlande à Avallon. Selon le magistrat, plus de 60 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 20 lingots d'or et plus de 7.000 € en espèces saisis par les enquêteurs. Premier bilan de l'opération "Place nette XXL" conduite par plusieurs unités de la gendarmerie, dont la brigade de recherche d'Avallon, ce dimanche 7 avril 2024.





La maire d'Avallon et deux membres de sa famille en garde à vue

"Des perquisitions ont été opérées dans un domicile qui paraît être celui de la maire d'Avallon et dans lequel des quantités importantes de résine de cannabis ont été découverts", confirme le magistrat. À ce stade, sept personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, figure la maire avallonnaise, Jamilah Habsaoui (DVG), ainsi que deux de ses frères.









Des armes également saisies





D'après les informations de L'Yonne républicaine, des armes auraient également été saisies par les enquêteurs. Un élément de l'affaire sur lequel le procureur ne souhaite pas s'étendre pour l'heure.