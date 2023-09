Attaque contre l’Ambassade du Sénégal au Canada : Voici les trois personnes identifiées et inculpées par la police d’Ottawa

La Section des enquêtes criminelles du Service de police d’Ottawa, division centrale, a confirmé l’identité de trois personnes impliquées dans les événements survenus le 1er août 2023 à l’Ambassade du Sénégal, sur la rue Kent, lit-on sur son site internet.





Il s'agit de : “Awa CAMARA, âgée de 43 ans et domiciliée Saint-Eustache, Québec ; Fatou MBACKE, âgée de 49 ans et résidant à Ottawa ; et Lamine DIEDHIOU, âgé de 53 ans, vivant lui aussi à Ottawa”.





Les trois sont inculpés “pour séquestration, voies de fait, dégâts estimés à plus de 5000 dollars, entrave à l’exploitation légitime d’un bien, et troubles à l’ordre public”.





“La Section des enquêtes criminelles de la division centrale sollicite l’aide de la population afin d’identifier les dix autres personnes en cause”, conclut la police d’Ottawa.