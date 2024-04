Brésil : les images spectaculaires d’un homme ouvrant le feu en plein procès

Des images publiées cette semaine par le tribunal de São José do Belmonte montrent un homme ouvrant le feu en plein procès sur le meurtrier présumé de son père.



La scène est particulièrement impressionnante. Les images d’une caméra de sécurité du tribunal de São José do Belmonte, dans l’est du Brésil, révèlent le moment où un homme tire en pleine audience sur le meurtrier présumé de son père.

L’incident a eu lieu le 29 novembre dernier, dans l’arrière-pays de Pernambuco, mais la vidéo n’a été rendue publique par les autorités que ce lundi 1er avril.

Plusieurs coups de feu et un coup de couteau

Dans la vidéo, on peut voir un homme se lever dans la salle du tribunal et se diriger, arme au poing, vers l’accusé assis à gauche. Il tire plusieurs coups de feu et poignarde la victime à la tête. L’assaillant est finalement maîtrisé au bout de quelques secondes.

Selon des informations du journal brésilien Folha de S. Paulo, la Cour de justice du Pernambouc a identifié le tireur comme Cristiano Alves Terto. Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, victime des coups de feu, était alors jugé pour le meurtre du père de Cristiano, qui a eu lieu en 2012.

L’accusé entendu ce jour-là au tribunal aurait tiré sur la victime à la suite d’un désaccord concernant un âne qui s’était échappé de sa propriété.

Le tireur placé en détention provisoire

À l’exception de l’accusé, personne n’aurait été blessé. Francisco Cleidivaldo a par ailleurs survécu à ses blessures et a ensuite été libéré. Toujours selon la cour de justice locale, aucun jury n’a été convoqué depuis et aucune date n’a été fixée pour une nouvelle audience.

