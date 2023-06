Émeutes en France : Éric Zemmour craint le déclenchement d'une «guerre civile»

«On voit bien que nous sommes dans un prodrome de guerre civile», a déclaré Éric Zemmour sur Europe 1, après une nouvelle nuit d'émeute. «La guerre civile, ce sont des affrontements entre la population et les services de l'État. Nous avons une révolte ethnique, mais aussi utilitaire, comme il y a du pillage partout», a-t-il ajouté. «Il y a un rapport de force établi avec l'État et avec la France. Ces gens-là veulent avoir toujours plus de subventions, interdire à la police tout contrôle dans ces zones réglées par les trafiquants de drogue».