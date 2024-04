États-Unis : des cambrioleurs dérobent 30 millions de dollars à Los Angeles

Élaboré et complexe, le casse semble être l'œuvre d'une équipe expérimentée. Il n'a été découvert que lundi, lorsque le personnel a ouvert la chambre forte.







La police de Los Angeles et le FBI enquêtent sur un mystérieux cambriolage au cours duquel près de 30 millions de dollars ont été volés, en perçant le toit d'un dépôt d'argent liquide avant de forcer son coffre-fort. Ce casse de haute volée semble tout droit sorti du film Ocean's Eleven. Il a eu lieu dimanche et est l'un des plus importants cambriolages de l'histoire de la ville, a expliqué David Cuellar de la police de Los Angeles.





Les voleurs ont percé le toit pour accéder à la chambre forte du bâtiment et échapper au système d'alarme sophistiqué, selon le Los Angeles Times, qui cite une source proche de l'enquête. Élaboré et complexe, le casse semble être l'œuvre d'une équipe expérimentée et n'a été découvert que lundi, lorsque le personnel a ouvert la chambre forte, selon le quotidien. «C'est tellement incroyable qu'on ne s'en douterait jamais», a déclaré à ABC News un employé anonyme de l'établissement. «J'essaie encore de comprendre. S'agissait-il d'un coup monté de l'intérieur ? Une seule personne ? S'agissait-il d'un groupe ? Il y a beaucoup de questions à se poser.»





Au-delà des plateaux de Hollywood, Los Angeles est déjà une habituée des cambriolages sophistiqués dans la vraie vie. Il y a deux ans, des braqueurs se sont emparés de près de 100 millions de dollars de bijoux dans un camion garé sur une aire d'autoroute, qui devait livrer des pierres précieuses et des bijoux pour une exposition dans la ville. En juillet dernier, un homme a aussi fait un trou dans le plafond d'un magasin de vins haut de gamme près de Venice Beach. Il est reparti avec 600.000 dollars de grands crus de Bourgogne et de Bordeaux. Selon le LA Times, le plus grand cambriolage d'argent liquide connu dans l'histoire de la ville a eu lieu en 1997, lorsque 18,9 millions de dollars ont été dérobés dans un dépôt blindé. Les voleurs ont fini par être arrêtés.