France : Jean-Marie Le Pen, 95 ans, placé sous tutelle pour raison médicale

Figure historique de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, 95 ans, a été placé "sous régime de protection juridique", une forme de tutelle, pour raison médicale, ce qui pourrait compromettre sa participation à son procès dans une affaire d'assistants parlementaires européens.



L'ancien président du Front national (renommé Rassemblement national) a été placé "sous régime de protection juridique", a indiqué mercredi le vice-président du RN Louis Aliot



M. Le Pen a fait l'objet mi-février d'un "mandat de protection future", a précisé à l'AFP son avocat, Me François Wagner, en confirmant une information de la radio RMC.



Cette disposition civile, comparable à une tutelle, a été activée par la justice la justice sur demande de la famille, après une expertise médicale constatant l'inaptitude de Jean-Marie Le Pen.



Elle a fait de ses trois filles - Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen - ses mandataires, leur permettant de réaliser divers actes au nom de leur père, seules ou de concert.



Trois fois candidate malheureuse à l'élection présidentielle, Marine Le Pen est aujourd'hui la cheffe de file du RN, devenu le premier parti d'opposition français.



Jean-Marie Le Pen a présidé le Front national de 1972 à 2011, parvenant à fédérer diverses familles de l'extrême droite française, des partisans de l'Algérie française aux nostalgiques du régime du maréchal Pétain durant la seconde guerre mondiale.



Tribun à qui ses dérapages verbaux ont valu de multiples procès pour racisme ou antisémitisme, il est parvenu à se hisser à la surprise générale au second tour de l'élection présidentielle de 2002, finalement remportée par le gaulliste Jacques Chirac.