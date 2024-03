Guerre Israël - Hamas : un deuxième navire humanitaire en route vers Gaza où une distribution a fait 5 morts

Israël ne relâche pas la pression sur l’enclave palestinienne, mais le nombre de morts liés aux distributions d’aide ne cesse de grimper.





Une situation désespérée et qui ne connaît aucun répit. Alors que le risque de famine continue d’avoir une influence totale sur Gaza, les raids israéliens menés lors de ces dernières 24 heures ont encore provoqué la mort de 82 personnes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Mais ce sont aussi les morts liées aux distributions humanitaires qui continuent de s’accumuler.



Si les largages aériens humanitaires ont déjà montré leurs limites (et leurs risques) pour la population affamée à Gaza, les distributions par camions montrent que l’aide est encore trop insuffisante comparée à l’attente. Preuve en ce samedi 30 mars, où l’espoir autour d’une quinzaine de camions d’aide s’est transformé en drame.