Israël promet une riposte à l’attaque iranienne : Washington se dit non impliqué

A Washington, le porte-parole de l’exécutif américain, John Kirby, a refusé lundi de dire si les Etats-Unis avaient été informés, ou s’attendaient à l’être, des plans de réponse israéliens. « Nous laisserons les Israéliens parler de cela », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous ne sommes pas impliqués dans leur processus de prise de décision concernant une réponse potentielle », a déclaré M. Kirby.





A la Maison Blanche, le porte-parole américain a par ailleurs déclaré « avoir vu passer des informations selon lesquelles les Iraniens avaient prévu d’échouer, que cet échec spectaculaire et embarrassant était délibéré ». Et d’ajouter : « J’ai également vu l’Iran dire qu’il avait donné l’alerte pour aider Israël à préparer ses défenses et à limiter tous dégâts potentiels. » « Tout ceci est catégoriquement faux », a poursuivi M. Kirby.