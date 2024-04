L'appel clair de la Maison Blanche: “Il revient au Hamas de concrétiser” un cessez-le-feu à Gaza

La Maison Blanche a estimé lundi que le Hamas portait la responsabilité d’accepter un cessez-le-feu à Gaza avec Israël, après de nouvelles négociations indirectes ce week-end au Caire.



“À la fin du week-end, une proposition a été soumise au Hamas. Et maintenant, il revient au Hamas de la concrétiser”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’une conférence de presse.



Un peu plus tôt dans la journée, le ministre israélien de la Défense a jugé que “le moment” était “opportun” pour conclure une trêve avec le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza, en échange de la libération des otages enlevés lors de l’attaque du 7 octobre. Le gouvernement israélien considère se trouver “en position de force” face au Hamas après six mois de bombardements intensifs du petit territoire enclavé.



La guerre a été déclenchée le 7 octobre, lorsque des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d’Israël, entraînant la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir des chiffres officiels israéliens.



En outre, plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 sont toujours détenues à Gaza, dont 34 sont mortes d’après des responsables israéliens.



En représailles, Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une offensive qui a fait jusqu’à présent 33.207 morts, la plupart des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.