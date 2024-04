L'ex-producteur Harvey Weinstein hospitalisé à New York









L'ex-producteur hollywoodien Harvey Weinstein a été hospitalisé samedi à son retour à New York après que la cour d'appel de la ville a annulé sa condamnation en 2020 pour viol et agression sexuelle.





Cette décision de justice a suscité l'indignation au sein du mouvement #MeToo même si Harvey Weinstein reste incarcéré pour une peine de viol distincte de 16 ans prononcée en Californie.





"Le département correctionnel de New York a estimé que M. Weinstein avait besoin d'une attention médicale immédiate", a déclaré à l'AFP son avocat Arthur L Aidala dans un communiqué.





"Une myriade de tests sont effectués sur Harvey et il est gardé en observation", a-t-il précisé.





La police a déclaré aux médias américains que M. Weinstein avait été transporté à l'hôpital Bellevue de New York.





Jeudi, la cour d'appel de la ville avait estimé que le juge de première instance avait commis une erreur en admettant des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les plaignantes, et ordonné la tenue d'un nouveau procès.





Harvey Weinstein, 72 ans, a été reconnu coupable par un tribunal de New York en 2020 du viol et de l'agression sexuelle de l'ex-actrice Jessica Mann en 2013, et d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006. Il a été condamné à 23 ans de prison.





Le mouvement #MeToo avait été déclenché en 2017 par les révélations sur le comportement du producteur déchu, dont l'influence sur Hollywood avait été immense par le passé.





Depuis, des dizaines de femmes, dont Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols. Mais le délai de prescription a été dépassé dans nombre de ces affaires.